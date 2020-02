Na PwC keurt ook Mazars jaarrekening bij onrustig Breman niet goed

Het blijft onrustig bij Breman, één van de grootste onafhankelijke installatiebedrijven van Nederland. Al sinds 2015 is er geen goedkeurende accountantsverklaring meer afgegeven. Een directeur is nu bovendien geschorst op verdenking van integriteitsschendingen. Volgende maand dient ook nog eens een rechtszaak waarin Breman ongeveer 1,4 miljoen euro terugeist van een ex-directeur, zijn voormalige financiële rechterhand en drie Genemuider ondernemers. De vijf hebben volgens de Breman-directie jarenlang het bedrijf opgelicht door valse facturen te sturen aan de Genemuider vestiging TB, meldt regionaal dagblad De Stentor.

Vijf jaar geen accountantsverklaring

Daarnaast gaat het op financieel gebied ook niet erg voor de wind. Het bedrijf maakt amper winst en zit bovendien al sinds 2015 met jaarrekeningen zonder goedkeurende accountantsverklaring. In 2017 kwam naar buiten dat Breman overhoop lag met controlerend accountant PwC. Dat weigerde de jaarrekening over 2016 goed te keuren en trok de goedkeuring over 2015 in. De verstrekte informatie was onvoldoende om een oordeel op te baseren, stelde PwC in de toelichting bij de oordeelsonthouding.

Mazars

De kwestie leidde volgens het FD tot een vertrouwensbreuk tussen Breman en PwC, dat bijna tien jaar de boeken van de installateur controleerde. Breman stelde een andere accountant aan, maar ook met opvolger Mazars kwam de directie van het installatiebedrijf volgens de krant in conflict. Mazars heeft zijn goedkeuring onthouden aan het laatste gedeponeerde jaarverslag, dat van 2018.