‘Accountants verzaakten bij faillissement na luchtbel’

Jarenlang mooie jaarcijfers publiceren en dan toch failliet gaan als gevolg van acute liquiditeitsproblemen. Het gebeurde Bussman BV uit Beuningen in september 2016, een verhuurbedrijf van mobiele medische units. Die gang van zaken riep bij de curator naderhand veel vragen op, ook over de rol van vier betrokken accountants. Zo werd bijvoorbeeld de goedkeurende verklaring die nog niet lang daarvoor was afgegeven bij de jaarrekening 2015 weer ingetrokken nadat duidelijk werd dat er financiële problemen waren. Bij de Accountantskamer verweet hij de vier onlangs hun werk niet goed te hebben gedaan.

De vier aangeklaagde accountants, drie RA’s en een AA, waren aanvankelijk allen werkzaam bij hetzelfde accountantskantoor. Het accountantskantoor nam verschillende administratieve werkzaamheden, het samenstellen en controleren van de jaarrekeningen van Bussman voor haar rekening. Er waren goede onderlinge banden tussen beide bedrijven. Eén van de vier accountants werd op een bepaald moment zelfs gedetacheerd bij het verhuurbedrijf en trad in 2014 in dienst als financieel directeur. Van de andere accountants was er één betrokken bij het samenstellen van jaarrekeningen en één bij de controle. Ook een leidinggevende werd ter verantwoording geroepen.

Koerswijziging

Bussman was van oudsher gespecialiseerd in de verhuur van mobiele kantoorunits, maar wijzigde vanaf 2012 de koers en ging zich toeleggen op de verhuur en verkoop van mobiele operatiekamers vol met vaak specialistische medische apparatuur. Een koerswijziging die in 2016 tot een faillissement leidde, maar wat daarvan nu precies de oorzaak was en of dat te voorzien was bleef bij de Accountantskamer een punt waarover lang werd getwist door beide partijen.

Luchtbel

Volgens de raadsman van de curator was er sprake van een luchtbel. De administratie zou erg slecht in elkaar hebben gezeten, waardoor veel betrokkenen onterecht in de veronderstelling zouden zijn geweest dat het bedrijf er goed voor stond. Er zou opvallend weinig zijn vastgelegd en een groot deel van de waardering van de activa bestond volgens hem uit lucht. ‘Dat leidde op papier tot mooie winsten, maar in werkelijkheid was er sprake van een heel andere situatie.’ Een korte blik op het bedrijfsterrein had de accountants kunnen leren dat de containers met inhoud die er stonden niet meer dan oud ijzer waren, voerde de raadsman van de curator aan. ‘Hoe kan er een goedkeurende verklaring worden afgegeven bij een onderneming die er zo slecht voor stond?’, vroeg hij zich dan ook af. Het accountantskantoor zou de eigen verantwoordelijkheid als controlerend accountant hebben genegeerd en de curator naderhand amper informatie hebben verstrekt. ‘Als alle klachten van de curator zomaar worden weggewuifd, waarom is Bussman dan toch zo snel failliet gegaan nadat de controleverklaring werd afgegeven?’

Grens van de kredietmogelijkheden bereikt

Niets van waar, voerden de twee raadslieden van de vier accountants aan. Oké, de dossiers waren hier en daar wat dunnetjes, wilde één van de twee nog wel toegeven. ‘Daar valt zeker wat van te vinden. Als je achteraf naar het accountantsdossier kijkt: in de documentatie schort het er op punten inderdaad wel aan.’ Maar verder waren de problemen bij Bussman toch vooral ingegeven door de al lang spelende liquiditeitsproblemen, waar ook iedereen binnen het bedrijf en bij de accountant volgens de verdediging wel van op de hoogte was. ‘Acute liquiditeitsproblemen door het bereiken van de grens van de kredietmogelijkheden in combinatie met oplopende crediteuren waren de oorzaak van het faillissement, niet de waardering van de mobiele units.’ De als financieel directeur aangestelde accountant was naar eigen zeggen in de tweede heft van 2015 en de eerste helft van 2016 heel erg druk met de enorme liquiditeitskrapte. ‘Ik was er wel 60 tot 80 procent van mijn tijd mee bezig.’

Controleverklaring

Waarom werd er dan toch een goedkeurende controleverklaring afgegeven en later weer ingetrokken, vroegen leden van de Accountantskamer zich af. Omdat de liquiditeitsproblemen op een bepaald moment toch wel erg nijpend bleken te zijn, reageerde de controlerend accountant. ‘Dusdanig dat een goedkeurende verklaring niet op z’n plek zou zijn.’ De liquiditeitsproblemen zouden bij het afgeven van de verklaring echter nog niet dusdanig wringend zijn geweest dat de continuïteitsveronderstelling op losse schroeven kwam te staan. ‘De vooruitzichten waren positief. De omzet liep weliswaar terug, maar dat was verklaarbaar.’ Een verklaring die een lid van de Accountantskamer ‘moeilijk te rijmen’ vond met het feit dat anderen kennelijk ‘zo ontzettend bezig waren met de liquiditeitspositie.’

De uitspraak volgt naar verwachting over ongeveer 15 weken.