IPA-ACON: ‘Rekenfout begroting Purmerend geen impact’

Een rekenfoutje van 750.000 euro. Daar was volgens de VVD in Purmerend sprake van in de gemeentelijke begroting. Accountantskantoor IPA-ACON uit Haarlem werd gevraagd de getallen nog eens goed op te tellen en af te trekken.

Geen gevolgen

Na een doorrekening constateert IPA-ACON dat er inderdaad een misrekening van driekwart miljoen is. Maar deze rekenfout heeft geen invloed op de financiële huishouding van de gemeente Purmerend. ‘Aanpassing van de telling heeft geen financiële impact, maakt alleen de presentatie juister’, schrijven de accountants.

Andere fouten

Wel is in sommige gevallen een door het college geformuleerde toelichting op de cijfers niet duidelijk. In enkele andere gevallen wordt de toelichting op de cijfers te summier bevonden. Het college zou er in die gevallen goed aan doen de kredieten ’met meer diepgang’ te presenteren. In één geval is een balans niet bijgewerkt, maar ook dat heeft ’geen financiële impact’. Datzelfde geldt voor andere onvolkomenheden.

Motie

De Purmerendse gemeenteraad eiste vorig jaar dat het huishoudboekje onder de loep moest worden genomen, nadat de VVD de rekenfout had ontdekt. Wethouder Harry Rotgans van financiën ontsnapte aan een motie van afkeuring omdat een meerderheid van de gemeenteraad dat een te zware straf vond. De raad schakelde wel een accountant in om de financiële cijfers opnieuw tegen het licht te houden.

Bron: Noordhollands Dagblad