PERSONALIA: Ad Riebergen CEO van Hoek en Blok

Per 1 maart is Ad Riebergen (58) de nieuwe directievoorzitter van Hoek en Blok, accountants, belastingadviseurs en juristen. Hij volgt Wim Stuij (63) op, die als adviseur aan het kantoor verbonden blijft.

Bourgondiër

Riebergen werkt sinds 2012 bij Hoek en Blok na een jarenlange carrière bij de Rabobank. De website van het accountantskantoor meldt dat hij geboren en getogen is in Zaltbommel en tegenwoordig in Giessen-Oudekerk woont. ‘In zijn jeugd is hij intensief bezig geweest met de motorcross sport en ook kwart triathlons waren niet vreemd voor hem,’ valt te lezen. ‘Ad houdt van het bourgondische leven, maar blijft actief door veel lopen, wat te skiën en golfen. Ook maatschappelijk is hij betrokken als voorzitter bij SSB (Stichting Sportaccommodatie Benedenveer) bij de bouw en exploitatie van een nieuwe sportaccommodatie in Sliedrecht.’

Groei onder Stuij

Wim Stuij was sinds de start van Hoek en Blok in Sliedrecht algemeen directeur. Van vijf medewerkers op 1 oktober 1990 groeide het kantoor onder zijn leiding uit tot een multi-disciplinaire adviesorganisatie met 150 medewerkers en vestigingen in Barendrecht en Sliedrecht. Naast accountancy richt Hoek en Blok zich ook op juridische en fiscale diensten, IT advies, personeelszaken, subsidie-advies, bedrijfsfinanciering en -waardering, informal investment, privé financiën en de begeleiding bij bedrijfsopvolging, fusies en overnames.

Het directieteam van Hoek en Blok bestaat vanaf 1 maart naast Ad Riebergen uit Letty Voets, Jan de Blok en Bas van der Corput.