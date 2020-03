Brabantse accountants blijven thuis

Zeker de helft van alle Brabantse accountants werkt thuis in verband met corona. Dat blijkt uit een rondgang langs een aantal grotere kantoren in de provincie.

Lege parkeerplaatsen

Bij CroweFoederer in Eindhoven werken normaal gesproken 140 mensen. Dat zijn er nu de helft. De directie heeft daar een mail doen uitgaan met de oproep thuis te werken als dat mogelijk is. Ook de kantine is er gesloten. Het thuiswerkgebod geldt in elk geval tot maandag. Bij Wesselman in Eindhoven (130 mensen) is het beeld hetzelfde, terwijl de receptioniste bij ABAB in Tilburg meldt dat er op de parkeerplaats de helft minder auto’s staan dan normaal. Bij Schippers Accountants in Breda zijn de gevolgen van corona nog minder zichtbaar. Van de 60 medewerkers werken er circa 10 thuis. ‘Dat is wel iets meer dan normaal,’ aldus de receptioniste. Van grote paniek is volgens haar geen sprake.

Werk thuis als het kan

Werkgevers in Noord-Brabant hebben het officiële advies gekregen medewerkers tot en met 16 maart zoveel mogelijk thuis te laten werken. Voor mensen die last hebben van verkoudheid, hoesten of meer dan 38 graden koorts geldt dat zij verplicht thuis dienen te blijven. Verder geldt voor elke werkplek dat een protocol van de GGD in werking treedt als werknemers contacten hebben gehad waardoor de kans bestaat op besmetting op de werkplek. Dat protocol bepaalt welke maatregelen worden genomen.

‘Moet niet te lang duren’

De Eindhovense lokale omroep 040 filmde op het kantoor van WVDB in Aalst. Lege gangen, een uitgestorven kantine en veel gedoofde lichten zijn daar het beeld. Driekwart van het personeel werkt er thuis. Directeur Robèrt Molenaar maakt zich toch wel enige zorgen. ‘Het moet niet te lang gaan duren, want dan droogt het werk op. Een belangrijk deel van het werk is het contact met de klant. Als dat beperkt wordt en blijft, is dat schadelijk.’ Het goede nieuws is dat alle Brabantse accountantskantoren bij deze rondgang telefonisch nog prima bereikbaar bleken.