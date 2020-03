Werkt de accountant thuis vanwege het coronavirus? Nieuwe poll!

Accountancy Vanmorgen vroeg de afgelopen tijd of je verwacht dat jouw kantoor dit jaar meer of minder uitgeeft aan ICT dan in 2019. De uitslag van de poll is duidelijk:

Liefst 64 procent van de deelnemers aan de poll verwacht dat er in 2020 meer dan 10 procent meer wordt geïnvesteerd in ICT dan in 2019. De poll liep alvast een klein beetje vooruit op de grote ICT & Kantoor-enquête die Fiscount en Accountancy Vanmorgen onlangs hielden. De uitkomsten daarvan worden binnenkort gedeeld.

Nieuwe poll

De nieuwe poll gaat – hoe kan het ook anders – over het coronavirus. RIVM en kabinet raden aan om zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.