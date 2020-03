‘Uitzendkrachten vluchten door virus in ziektewet’

De uitzendbranche maakt zich zorgen over uitzendkrachten die door de maatregelen vanwege het coronavirus geen werk hebben en zich ziek melden om de WW te ontlopen. Dat meldt Acture, uitvoerder van sociale zekerheid voor de flexbranche.

Acture houdt wekelijks een griepgolfmonitor bij en die laat de afgelopen week een piek zien, terwijl de griepgolf doorgaans in deze periode tot een einde komt. ‘Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat de huidige stijging gerelateerd is aan het coronavirus.’ Afgelopen week waren er ruim 200% meer griepmeldingen ten opzichte van maanden met relatief weinig griep. Het griepseizoen heeft tot nu toe werkgevers € 600 miljoen gekost. Dat is nog altijd minder dan vorig jaar en de helft minder dan ‘topjaar’ 2018: er was tot nu toe juist sprake van een mild griepseizoen.

Brabantse piek

De link met corona wordt duidelijk in de cijfers voor Noord-Brabant: daar is het aantal extra meldingen ten opzichte van griepluwe maanden opgelopen tot 300%. In die provincie hebben griepmeldingen al een kostenpost van € 120 miljoen opgeleverd, meer dan vorig jaar. Gezien het nog lage aantal gemeten besmettingen kunnen die ziekmeldingen niet allemaal van coronapatiënten komen. Volgens Leo Bil, directeur sociale zaken bij Acture, vluchten uitzendkrachten die door maatregelen vanwege het coronavirus zonder werk zitten. in de ziektewet. Zo voorkomen ze dat ze in de WW terechtkomen. De uitzendbranche draait voor de kosten op, aldus Bil. Zijn theorie lijkt bevestigd te worden door het grote aantal vragen dat uitzendkoepel ABU krijgt. ‘Leden willen weten wat ze moeten doen als een werknemer zich ziek meldt met een snotneus. Moeten ze dan toch loon doorbetalen?’

Verzekeraar betaalt

Werktijdverkorting is in de uitzendbranche niet aan de orde: geen werk is geen werk. De ziekmelding is dan een uitvlucht om toch doorbetaald te krijgen. Volgens uitzendbureau Randstad is er geen grote piek, maar wel een lichte stijging van het aantal ziekmeldingen. Bil (Acture) stelt dat het voor werkgevers met een volledige verzuimverzekering aantrekkelijk kan zijn om ook vaste werknemers voor wie geen werk meer is of werknemers met vage verkoudheidsklachten ziek thuis te laten zitten: de verzekeraar betaalt dan.

Bron: FD/Acture