Uitzendbranche: ‘Schakel accountant in’

De koepel van 500 uitzendbureaus is kritisch over de Haagse plannen om de cowboys in de sector aan te pakken. Volgens de ABU kan de accountant helpen om de rotte appels uit de branche te weren.

De ABU verwijt de Haagse politiek zoveel nieuwe regels in te voeren om de rotte appels uit de uitzendbranche te verwijderen dat de goede bedrijven eronder lijden. Hun werk wordt administratief zo complex dat zij hun werk niet meer kunnen doen. Met als gevolg dat bedrijven nog sneller zzp’ers zullen inhuren, iets wat de overheid juist wil tegengaan.

Concurrentie van zzp’ers

Uitzendbureaus ondervinden veel concurrentie van zzp’ers, waarvan Nederland er inmiddels zo’n 1,2 miljoen telt. De ABU verwijt het kabinet dat ze de uitzendbranche wil opschonen terwijl andere ongewenste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals de ongelimiteerde groei van het aantal zzp’ers ongemoeid wordt gelaten.

Certificering

De ABU heeft het kabinet voorgesteld een certificering voor uitzendbureaus in te voeren. Maar na twee jaar praten dreigen er nu nieuwe regels te komen die niet controleerbaar en onuitvoerbaar zijn. Terwijl de bond, die zo’n 500 bedrijven vertegenwoordigt, de regels juist simpel en liefst ook efficiënt wil houden. Zo zou een waarborgsom van een ton een afdoende drempel moeten zijn tegen malafide uitzenders. Ook zouden ondernemers moeten aantonen dat ze iedereen conform de cao betalen, dat ze netjes premies afdragen en dat ze arbeidsmigranten goed behandelen.

Rol accountant

Dat laatste wil de Kamer ook. De ABU verwijt de parlementariërs echter dat zij dat met nog meer regels willen afdwingen. Terwijl het in de handhaving spaak dreigt te lopen. De Arbeidsinspectie kan het niet alleen af. Daarom pleit de ABU ervoor om ook de accountant een rol te geven. Bij elk jaarverslag dat ze controleren zouden ze meteen ook moeten checken of een bedrijf personeel heeft ingehuurd bij een gecertificeerd uitzendbedrijf. ‘Op die manier heb je er in een klap duizenden ogen die meekijken bij’, zegt de voorzitter van de ABU in de Telegraaf.

Bron: De Telegraaf