Personeelstekort zorgt voor krimp in flexbranche

De branche voor personeelsbemiddeling (waaronder uitzendbureaus) gaat komend jaar licht krimpen, verwacht ING. Dat komt door de afkoelende economie en de aanhoudende personeelsschaarste. ‘Nieuwe regelgeving en een structureel krappe arbeidsmarkt zetten het verdienmodel van veel flexbedrijven onder druk’, zien economen van de bank bovendien.

Dat neemt niet weg dat bedrijven behoefte houden aan flexibele inhuur van personeel. ‘Alleen zal deze behoefte op een andere, meer verantwoorde manier, worden ingericht dan in de afgelopen jaren het geval was. Goed werkgeverschap wordt belangrijker. Ook flexibele arbeidskrachten hebben recht op een eerlijke beloning, meer zekerheid en een duurzame inzetbaarheid.’ Uitzendorganisaties zouden daarom een grotere rol kunnen vervullen op het gebied van arbeidsmobiliteit tussen krimp- en groeisectoren, aldus ING. ‘Bijvoorbeeld door zich meer te richten op het begeleiden van uitzendkrachten gedurende hun gehele loopbaan.’

Volume flexbranche krimpt in 2023

De verwachting is dat het aantal uitzenduren in de flexbranche, bestaande uit uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollers, in 2023 met 2 procent gaat krimpen. ‘Met een economische groei die in 2023 naar verwachting sterk terugvalt van 4,2 procent in 2022 naar slechts 0,4 procent, neemt ook de vraag naar flexwerkers af. Bovendien zorgt de structureel krappe arbeidsmarkt voor een rem op de groei. Het blijft voor veel flexbedrijven immers lastig om geschikte kandidaten te vinden. Tegelijkertijd wordt de terugval enigszins getemperd doordat er, mede door de personeelsschaarste, vraag blijft naar werving- en selectiediensten, onder meer vanuit de overheid en semipublieke sector.’

Specialisten blijven het goed doen

De teruglopende vraag was in het derde kwartaal van dit jaar al te merken door lichte economische krimp en de hoge inflatie. ‘Door de toegenomen kans op een recessie verwachten flexorganisaties dat bedrijven in eerste instantie ook in de eerste helft van 2023 terughoudend zullen blijven met de inhuur van flexkrachten. Minder dan de helft van de ondernemers in de flexbranche verwacht in 2023 dan ook een hogere omzet te realiseren. Naar verwachting zijn het vooral de specialistische uitzenders en detacheerders in krappe beroepen die in 2023 goede zaken blijven doen.’ Dat heeft ermee te maken dat vooral de grote generieke uitzendorganisaties, die het van grote volumes moeten hebben, last hebben van het tekort aan arbeidskrachten.

Meer vaste contracten

Uitzendorganisaties zouden kunnen overwegen om uitzendkrachten langdurig aan zich te binden, bijvoorbeeld door ze direct een vast contract aan te bieden. Het aantal uitzendkrachten met een vast contract is met 4 procent nog altijd relatief laag. ‘Verder kunnen flexbedrijven door middel van opleidingen en loopbaanbegeleiding een grotere rol pakken op het gebied van arbeidsmobiliteit tussen krimp- en groeisectoren. Ten slotte kunnen ze vanwege hun marktkennis bedrijven adviseren op het gebied van het slimmer indelen van werk om zo alsnog personeel te kunnen vinden.’

Duurzamer inrichten

Katinka Jongkind, sectoreconoom Services bij ING Research, concludeert dat de flexmarkt in zijn huidige vorm niet goed meer functioneert. ‘Het zijn de werknemers met onzekere flexibele contracten en zzp’ers die het meest kwetsbaar zijn en bij de eerste de beste economische tegenslag worden ontslagen. Bovendien is uitzenden, door de sterke concurrentie, verworden tot een lagemargebusiness. Alleen daar red je het niet meer mee, tenzij je specialistisch bent of in een nichemarkt opereert. Hierdoor lijkt het dat de sector weinig tot geen bestaansrecht meer heeft, maar dat is zeker niet het geval. De behoefte aan flexwerk blijft, zowel bij bedrijven als bij werkenden, alleen zal deze op een andere, meer duurzamere manier, worden ingericht dan in de afgelopen jaren het geval is geweest. Goed werkgeverschap wordt belangrijker.’