Corona: de accountant als longarts voor ondernemers

Na zelf met de desinfecterende handgel op mijn nachtkastje, verkouden en grieperig wakker te worden, lees ik het nieuws, alleen maar zorgwekkende berichten. Duizenden dode mensen in het vooruitzicht. Al zorgen makend over de gezondheid van mijn drie jarige dochter en ouders, werd ik op deze dag direct door vier verschillende MKB ondernemers gebeld met allemaal dezelfde vraag: mijn zaak moet dicht en nu? Hoe moet ik dit financieel gaan regelen. Kun jij mij helpen.

Het werd me direct duidelijk dat wij als accountants hier iets kunnen en zelfs moeten betekenen. Ik geef direct aan, dat sluiten van de zaak op dit moment de beste optie is. Maatschappelijk heb je geen andere keus. Je moet nu echter wel handelen en de continuïteit van je onderneming waarborgen.

Blijf doen waar je goed in bent, denk out of the box

Blijf je gewoon bezig houden met waar je goed in bent en vraag wat wel mogelijk is. Ga daarom direct in overleg met je branche organisatie en informeer je personeel over alle zaken die voor hun relevant zijn. Vinden ze het lastig om dit overleg te voeren, stel je als financieel adviseur beschikbaar om dit gesprek namens je klant te doen en mogelijk het personeel via email hierover te informeren.

Als mensen vanuit angst niet meer willen werken, zou ik ze verwijzen naar zorgprofessionals die zich hebben gespecialiseerd hierin. Als werkgever zeg je vaak toch de verkeerde dingen. Wijzen op wetten is zeer onverstandig in deze situatie.

Oké, welke regelingen zijn er nu dan voor mijn klanten?

Werktijdverkorting kan een handvat bieden voor de zwaarst getroffenen. De staat keert voor de niet-gewerkte uren WW uit aan de werknemers, die wel gewoon in dienst blijven. Je komt pas in aanmerking als je kunt aantonen dat je minimaal 2 en maximaal 24 weken minimaal 20% minder werk hebt door de maatregelen om het virus te bestrijden.

Bij thuiswerken geldt de Arbeidsomstandighedenwet, maar de arboregels zijn soepeler dan voor de werkplek binnen jouw bedrijf. Het is verstandig om jouw thuiswerkers en telewerkers te informeren over de regels. Denk aan afspraken maken over pauzes en onderhoud van computers, apparatuur of machines. Je moet ze ook informeren over de risico’s die ze lopen, zoals de kans op rsi of werkstress. Ook is het raadzaam te controleren of de werkplek aan de arbo-eisen voldoet.

Mijn persoonlijke mening is niet te moeilijk te doen hierover, als zaken gedaan moeten worden en je kunt dit thuis doen, doe dit dan ook.

Betalingsproblemen bij de fiscus door het coronavirus? Dan kun je de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Stuur daarvoor een brief met een verklaring van een derde deskundige. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en legt u uit hoe je door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Uw onderneming levensvatbaar is, maar er op dit moment betalingsproblemen zijn.

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) streeft ernaar om per eind maart de Borgstelling MKB tijdelijk te verruimen, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. Met het borgstellingskrediet staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden (‘onderpand’, zoals gebouwen of machines). U vraagt de BMKB niet zelf aan , dit gebeurt via de bank. Help je klant hierbij.

De ZZP’er kent slapeloze nachten

Op dezelfde dag in de middag, belt een ZZP klant me op. Hij is een onderhoudsmonteur, maar mag vanwege een serieuze verkoudheid, het ziekenhuis in Sittard niet meer in. Ze hebben aangegeven niet te weten voor hoelang dit is. Dit is zijn belangrijkste klant. Zijn vrouw is fulltime moeder voor zijn twee kinderen. Vanwege de dure AOV verzekering zit hij nu direct zonder inkomen.

Bijstand voor Zelfstandigen is een regeling bij de gemeente voor zzp’ers met een levensvatbare zaak die tijdelijk in economisch zwaar weer terecht zijn gekomen

Enkele geldverstrekkers zijn verder bereidt een flex krediet aan te bieden, om tijdelijk liquiditeitsproblematiek te overbruggen.

Hoe win je vertrouwen terug

Deze vraag is mij toevallig enkele weken geleden vanuit de NBA campagnes gevraagd als gevolg van mijn podcast ‘Gespreid leiderschap in de accountancy’ en het rapport van de Commissie toekomst accountancysector.

Dit lijkt mij bij uitstek een manier om te laten zien wat wij kunnen betekenen voor onze ondernemers. Blijf thuis, maar ga aan het werk voor je klanten!