Teller werktijdverkorting staat op bijna 50.000 bedrijven

Het aantal bedrijven dat werktijdverkorting voor personeel aanvraagt vanwege de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus blijft sterk toenemen. Ruim 48.000 bedrijven willen inmiddels een beroep doen op de regeling, meldt het ministerie van Sociale Zaken dinsdag.

Om hoeveel werknemers het in totaal gaat is nog niet duidelijk. Het is momenteel zo druk dat de afhandeling van de aanvragen langer duurt dan normaal. Maandag was de website voor de aanvragen daardoor ook enige offline.

Maandag aan het eind van de middag stond de teller voor aanvragen nog op 27.000, waarbij bijna 390.000 werknemers zijn betrokken. Vrijdag waren er ruim 5000 aanvragen voor werktijdverkorting bij het ministerie binnengekomen.

