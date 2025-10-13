Gemeenten verwachten een derde Tozo-leningen niet meer terug te krijgen

Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) bood zelfstandigen ondersteuning in de vorm van een tijdelijke aanvulling op het inkomen. Ook konden ze in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet van maximaal € 10.157 om liquiditeitsproblemen te voorkomen. Ongeveer 24.000 zelfstandig ondernemers hebben gebruik gemaakt van die lening. In totaal is € 291 miljoen aan Tozo-leningen voor bedrijfskapitaal verstrekt.

Uit een inventarisatie van het ministerie blijkt dat eind 2024 van het verstrekte bedrag 51,2% is terugbetaald (€ 149 miljoen). De inschatting is dat nog maximaal 20% van het uitstaande bedrag kan worden geïnd.

Niet elke gemeente even actief

Volgens het ministerie verschilt de mate waarin gemeenten hebben kunnen terugvorderen sterk. “Gemeenten die een hoog bedrag aan leningen verstrekt hebben, realiseren procentueel minder dan het landelijk gemiddelde aan baten. Maar ook de manier waarop en de intensiteit waarmee geprobeerd wordt de vorderingen te innen lijkt een verklaring te zijn voor de verschillen tussen gemeenten.”

Het is van belang om zelfstandig ondernemers te ondersteunen bij de afbetaling waar dat nodig is, schrijft het ministerie. “Het is echter ook van belang dat zelfstandig ondernemers de betalingsverplichtingen nakomen zodra dit vereist en mogelijk is. Beïnvloeding van markt en concurrentiepositie van ondernemers moet immers worden voorkomen. Het ministerie van SZW doet nadrukkelijk een beroep op gemeenten om zich in te spannen nog zoveel mogelijk vorderingen te innen.”