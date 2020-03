Accountant controleerde restaurant: maaltijd verplicht

De controlerend accountant van een restaurant in Castricum stond voor een moeilijk dilemma. Hij mocht de kassabonnen alleen controleren als hij tegelijk een maaltijd nuttigde.

Café of restaurant?

Niet het restaurant had deze regel bepaald, maar de rechter. Het was het gevolg van een slepende zaak tussen het restaurant en een boze bovenbuurman. Die claimde overlast te ondervinden en probeerde via diverse procedures de zaak gesloten te krijgen. Zo trok hij de horecavergunning in twijfel. Het restaurant zou geen eetgelegenheid zijn, maar vooral een café. Zijn kleinzoon had een keer het restaurant bezocht, stelde de klager, en toen zou hem niet zijn gevraagd wat hij wilde eten, maar direct een drankje zijn aangeboden. Ook de bitterballen op de kaart en ’de dertig soorten bier’ wezen volgens de buurman op het ware karakter van de horecagelegenheid.

Maaltijd leidend

In een eerdere zitting had de rechter al bepaald dat ’de maaltijd leidend moest zijn’, maar volgens de buurman werd die uitspraak met voeten getreden. Steeds opnieuw probeerden rechters een compromis te bereiken. Zo stelde de voorzieningenrechter mediation voor, maar die bemiddelingspoging liep al snel stuk. Tenslotte belandde de kwestie bij het gerechtshof. Het gevolg was onder meer een merkwaardige disclaimer op de kaart: ’Welkom bij restaurant Wierenga. Na veel rechtszaken met het onderwerp restaurant hebben de rechters zich uitgesproken. In een restaurant moet de maaltijd leidend zijn. Alleen drinken is niet toegestaan’.

Kassabonnen controleren

Om zeker te weten dat het restaurant zich aan deze afspraak hield, moest een accountant op gezette tijden alle kassabonnen controleren. Maar voor de controleur golden dezelfde regels als voor alle andere bezoekers van de horecazaak. Dit betekende dat hij alleen het restaurant kon betreden als hij ook een maaltijd tot zich nam. Omdat de controlewerkzaamheden niet altijd plaatsvonden op momenten dat de accountant daadwerkelijk honger had, reisden de restauranteigenaren met hun kassabonnen naar het accountantskantoor in Amsterdam.

Doek gevallen

Door de slepende procedure is vier keer de kaart veranderd. De belettering op het raam werd aangepast om nóg meer de nadruk op de restaurantfunctie te leggen. Ook besloten de eigenaren zelf de terrastijden te verkorten en de keuken eerder te sluiten. Deze maatregelen, plus de procedures, hebben het bedrijf vele tienduizenden euro’s gekost. Maar het lukte de bovenbuurman niet het restaurant te sluiten. Het coronavirus kreeg dat wel voor elkaar. Het restaurant is deze week per direct dichtgegaan. Definitief.

Bron: Haarlems Dagblad