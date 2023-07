Zelfstandige helpt horeca aan herstel

De toegevoegde waarde van de horeca is vorig jaar voor het eerst uitgekomen op een hoger niveau dan voor de coronapandemie, heeft het CBS berekend op basis van de Nationale Rekeningen. Vooral zelfstandigen zijn daar de oorzaak van.

In 2020 daalde de toegevoegde waarde van de horeca voor de Nederlandse economie nog met 40 procent. Het jaar daarna groeide de horeca licht. ‘In de periode voor corona liep de ontwikkeling van de horeca redelijk gelijk op met die van de Nederlandse economie. De economie kromp in 2020, maar deze krimp was veel minder sterk dan in de horeca. De Nederlandse economie was in 2021 al op een hoger niveau dan voor de coronapandemie, in 2022 heeft de horeca ook dit punt bereikt’, aldus het CBS.

Aandeel zelfstandigen gegroeid

Dat herstel is te danken aan zelfstandigen: ‘In 2022 zitten bedrijven nog niet boven het niveau dat zij in 2019 behaalden. De toegevoegde waarde van zelfstandigen daalde tijdens de coronapandemie minder sterk dan die van andere bedrijven. De groei van zelfstandigen was vervolgens ook sterker. Dit verschil is het grootst in de branche cafés en restaurants.’ Daarmee is er een structurele verandering opgetreden in de horeca: in 2016 was het aandeel van zelfstandigen in de toegevoegde waarde van de horeca nog 41 procent, in 2022 is dat gegroeid naar 54 procent.

Minder uren gewerkt per baan

Tijdens de coronapandemie daalde ook het aantal banen en gewerkte uren in de horeca, maar die daling was minder sterk dan die van de toegevoegde waarde. Het aantal banen was in 2022 alweer hoger dan in 2019, het aantal gewerkte uren is nog iets lager. Per baan werden daardoor minder uren gewerkt. De toename van het aantal gewerkte uren komt door werknemers. Zelfstandigen werkten in 2022 nog steeds minder uren dan in 2019. De afname van het aantal gewerkte uren van zelfstandigen tijdens de coronapandemie was ook minder sterk dan die van werknemers. Zelfstandigen waren vorig jaar goed voor 150 miljoen uren, werknemers voor 410 miljoen uren. In 2019 was dat nog 175 miljoen respectievelijk 404 miljoen uren.