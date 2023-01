Omzet horeca op niveau van voor corona, bakkers in de knel

De omzet in de horecabranche is inmiddels opgeveerd tot boven het niveau van voor de coronacrisis, maar de rendementen staan zwaar onder druk, aldus branchevereniging KHN. Dat geldt ook voor het bakkersbedrijf, waar al 35 ondernemers de handdoek in de ring hebben gegooid door de hoge energieprijzen.

Horecabedrijven hebben afgelopen bijna 26 miljard euro omgezet, iets meer dan in 2019. Desondanks staan de rendementen ‘zwaar onder druk’ aldus KHN. ‘Dit komt met name door de hoge inkoopprijzen en de energiecrisis.’ Een andere uitdaging is het op peil houden of brengen van het personeelsbestand, geeft KHN-voorzitter Robèr Willemsen aan. ‘De spanning op de arbeidsmarkt zal naar verwachting in 2023 nét wat minder worden, maar de krapte blijft.’ Wel kiezen jongeren weer vaker voor een (bij)baan in de horeca. ‘Maar het aantal mensen dat een vakdiploma haalt, neemt al jaren af. Ook zien veel jongeren de horeca nog steeds als een tijdelijke werkgever en stromen ze na één of twee jaar weer uit.’

Prijzen tot tien keer zo hoog

Het aantal horecabedrijven groeide afgelopen jaar. In het bakkersbedrijf is dat anders. De energiecrisis was inmiddels al voor 35 bakkers met zo’n 70 vestigingen aanleiding om hun zaak te sluiten, zegt directeur Marie-Hélène Zengerink van de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV). ‘Besparen op energie is moeilijk en veel hangt af van wanneer je contract afloopt. De prijzen voor energie liggen nu vaak drie tot tien keer zo hoog als voor de energiecrisis. Bakkers kunnen die gestegen kosten alleen maar doorberekenen aan hun klanten. Maar daarbij bestaat het risico dat klanten wegblijven.’

Bij de industriële bakkerijen is de situatie beter, geeft de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) aan. ‘Onze afnemers hebben ingezien dat de bakkers niet als enige de gestegen kosten moesten dragen. Voor ons is het nu geen alarmfase rood meer, maar als de prijzen weer stijgen kan het zo weer anders zijn.’

Geen geld voor investeringen

Energie besparen betekent voor bakkers grote investeringen doen en daar hebben veel kleine bakkers geen geld voor, aldus Zengerink van de NBOV. ‘Veel bakkersbedrijven teren al maanden in op hun reserves.’ Bovendien is er onzekerheid over de techniek waarin je moet investeren. De vrees bestaat dat er een nieuwe saneringsgolf volgt: ‘Als er een tweede ronde met prijspieken komt, dan zullen veel ondernemers mogelijk stoppen.’

