Corona | Pensioensector coulant met betaling pensioenpremies

Ondernemers die in acute problemen komen, kunnen bij pensioenuitvoerders uitstel van betaling aanvragen voor de pensioenpremies. Dat hebben de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars afgesproken.

Naast de betalingsregelingen die de Belastingdienst, gemeenten en banken treffen, wil ook de pensioensector een bijdrage leveren om snel de acute problemen helpen op te lossen. ‘Veel pensioenuitvoerders pakken dit momenteel al op. Met de steun van werkgevers en werknemers gaan pensioenfondsen, verzekeraars en aan verzekeraars gelieerde premiepensioeninstellingen de getroffen ondernemers daar waar mogelijk helpen.’

Individuele afspraken

De problemen verschillen per sector en werkgever. Daarom wordt ingezet op maatwerk. Daarvoor zijn drie uitgangspunten geformuleerd:

Pensioenuitvoerders treffen met individuele werkgevers die acute geldproblemen hebben een betalingsregeling. De individuele werkgever meldt zich in dat geval bij het pensioenfonds, de verzekeraar of de premiepensioeninstelling.

De betalingstermijnen waarbinnen werkgevers pensioenpremies moeten afdragen, worden voor getroffen sectoren en werkgevers – binnen de wettelijke mogelijkheden – verruimd.

Pensioenuitvoerders voeren een minder strikt invorderingsbeleid bij het innen van pensioenpremies. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen door in getroffen sectoren het inschakelen van incassobureaus en/of het opleggen van administratieve boetes uit te stellen.

Wettelijke voorschriften over invordering en betalingstermijnen beperken de maatwerkopties, aldus de partijen. ‘Hierover is op korte termijn overleg tussen het Verbond, Pensioenfederatie, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.’ Ondernemers die acuut hun pensioenpremies niet meer kunnen betalen, kunnen het beste de website van hun pensioenuitvoerder raadplegen en zo nodig contact opnemen met hun pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling of hun financieel adviseur, is het advies.

Overname door noodmaatregel

Met de mogelijkheid tot uitstel van betaling van pensioenpremies loopt de pensioensector deels vooruit op de ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud’ van de overheid, die waarschijnlijk ook een bijdrage voor de door de werkgever te betalen pensioenpremies bevat en het beleid van de pensioensector dan kan overnemen. ‘De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars dringen er in het overleg met het kabinet op aan dat de pensioenpremies voor zowel het werknemersdeel als het werkgeversdeel op een adequate manier worden meegenomen in de tijdelijke noodmaatregel.’

Er zijn pensioenfondsen die al maatregelen hebben genomen:

Pensioenfonds Horeca & Catering heeft de automatische incasso van maart uitgesteld tot 30 april

Pensioenfonds Detailhandel heeft de betalingstermijn verlengd naar 90 dagen.

Pensioenfonds reisbranche verlengt de betalingstermijn naar 45 dagen.

Bron: Verbond van Verzekeraars