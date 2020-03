RA schoot tekort bij familieruzie over veeteeltbedrijf

Een ernstig conflict tussen moeder en zoon over het gezamenlijke veeteeltbedrijf levert een RA een waarschuwing op. Nadat het niet lukte om zijn in het gedrang zijnde objectiviteit via overleg op te lossen had de accountant moeten overwegen de (samenstel)opdracht van het pluimveebedrijf van de zoon terug te geven, oordeelt de Accountantskamer.

Uitspraak: 19-1189-1190 AA-RA

Vader en moeder exploiteerden sinds 1969 samen een veeteeltbedrijf (rundvee), tot het overlijden van vader in 2008. In september 2010 ging moeder samen met haar zoon een vof aan waarin sindsdien het veeteeltbedrijf werd geëxploiteerd. Daarnaast heeft de zoon samen met zijn echtgenote een vof waarmee ze sinds 1996 een pluimveebedrijf exploiteren.

Conflict moeder en zoon

In februari 2015 besloot moeder dat zij haar aandeel in de rundvee-vof aan de zoon wilde overdragen. In juni 2016 tekenden ze de daarvoor benodigde overeenkomsten, maar daarna ontstond een geschil over de uitvoering daarvan. De zoon vorderde bij de civiele rechter nakoming van de overeenkomsten, maar op 23 mei 2018 wees de rechtbank de vordering af op grond dat moeder heeft gedwaald.

Juridische situatie onduidelijk

De twee betrokken accountants bij zowel het gezamenlijke rundveebedrijf als het pluimveebedrijf van de zoon besloten om geen jaarrekeningen meer te willen maken voor de vof van moeder en zoon omdat de juridische situatie onduidelijk was. Beiden probeerden tevergeefs om de situatie door middel van overleg tot een goed einde te brengen. De moeder diende daarop tuchtklachten in tegen de RA en AA. De klachten tegen de AA worden niet-ontvankelijk en deels ongegrond verklaard, maar bij de RA ziet de tuchtrechter wel dat er fouten zijn gemaakt.

Werk voor pluimveebedrijf niet gemeld

Op de zitting is gebleken dat het accountantskantoor waar de AA en RA werken de werkzaamheden voor de rundvee-vof heeft gestaakt en werkzaamheden is blijven verrichten voor het pluimveebedrijf. Er zijn voor die vennootschap jaarrekeningen samengesteld en aangiftes gedaan. Om deze werkzaamheden te kunnen doen zijn de activiteiten van de andere vof wel meegenomen, omdat de zoon (ook) daarin nog steeds vennoot was. Van die laatste werkzaamheden is moeder niet op de hoogte gebracht. De Accountantskamer is van oordeel dat de RA niet volledig is geweest. Hij heeft moeder immers niets gemeld over de werkzaamheden die voor de zoon werden verricht. Ook is met haar niet besproken hoe er moest worden omgegaan met de onduidelijke situatie die als gevolg van de uitspraak van de rechtbank was ontstaan. Tot slot is moeder niet geïnformeerd over het feit dat er een concept-jaarrekening over 2015 was samengesteld. Dat had wel op zijn weg gelegen omdat de vof met het vonnis van de rechtbank niet is geëindigd. Moeder was derhalve nog steeds vennoot.

Waarschuwing

De Accountantskamer acht daarom een waarschuwing passend en geboden en overweegt daarbij: ‘Gebleken is dat betrokkene in de complexe situatie die was ontstaan als gevolg van het ernstige conflict tussen klaagster en haar zoon, en de daarmee gepaard gaande juridische vraagstukken, heeft getracht partijen voor overleg bijeen te krijgen teneinde tot een regeling te komen. Dit is niet gelukt. Betrokkene heeft de situatie waarin zijn objectiviteit al te zeer in het gedrang dreigde te komen niet door overleg kunnen oplossen. Dit had voor betrokkene aanleiding moeten zijn te overwegen de opdracht van [VOF2] terug te geven. Dat heeft betrokkene niet gedaan. In plaats daarvan is hij werkzaamheden blijven verrichten ten behoeve van de vof zonder klaagster als vennoot daarin te kennen. Dat klaagster in 2016 aan betrokkene/[accountantskantoor1] heeft bericht dat er geen werkzaamheden meer voor de vof mochten worden verricht zonder haar toestemming, had voor betrokkene reden te meer moeten zijn klaagster te informeren over zijn activiteiten voor de vof. Betrokkene heeft gehandeld in strijd met het fundamentele beginselen van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, en objectiviteit. Meegewogen is verder dat aan betrokkene niet eerder een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd.’