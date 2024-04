Meer tuchtklachten over gebrekkige integriteit en de accountant als partijadviseur

De Accountantskamer zag in 2023 het aantal tuchtklachten over niet-integer handelen van accountants toenemen. Ook waren er relatief veel zaken waarbij accountants optraden als (partij-)adviseur en bevindingen en conclusies rapporteerden die geen deugdelijke grondslag hadden. Dat zijn enkele conclusies van voorzitter Sandra Schreuder bij het onlangs gepresenteerde jaarverslag 2023 van de Accountantskamer.

Het aantal ingediende klachten tegen accountants verschilde vorig jaar met 134 niet veel van 2022, toen er 138 klachten werden ingediend. Daarvan werden uiteindelijk 24 klachten ingetrokken voordat de Accountantskamer uitspraak deed. Het aantal zaken waarin hoger beroep is ingesteld bleef in 2023 nagenoeg hetzelfde.

Doorlooptijd

De gemiddelde doorlooptijd van zaken was in 2023 ongeveer 7 maanden, meldt Schreuder. “De verwachting is dat de doorlooptijd in 2024 wat zal oplopen. Dit omdat het team van de Accountantskamer flexibeler wordt om gelijke tred te houden met de grilliger instroom van zaken die uiteindelijk op zitting worden behandeld. In 2023 heeft de Accountantskamer in 80 zaken uitspraak gedaan, waarvan er 36 (45%) gegrond zijn verklaard. Dat is een afname ten opzichte van 2022 toen bijna 78% van de klachten gegrond is verklaard.”

Inhoud tuchtklachten

De voorzitter van de Accountantskamer merkt op dat het afgelopen jaar 8 klachten tegen accountants gegrond verklaard wegens niet-integer handelen, tegenover 5 klachten in 2022. “En dat terwijl de Accountantskamer in dergelijke zaken forse maatregelen oplegt. In ons vorige jaarverslag schreef een accountantslid dat hem was tegengevallen dat er best veel klachten tegen accountants op het fundamentele beginsel integriteit gegrond worden verklaard. Hij vond dat heftig en accountants onwaardig en dat ben ik met hem eens! Maar nu blijkt dat aantal nog eens te zijn toegenomen.”

Verder springt het relatief grote aantal zaken in het oog waarbij accountants optraden als (partij-)adviseur en bevindingen en conclusies rapporteerden die geen deugdelijke grondslag hadden. Ook opvallend was het aantal klachten over opdrachten waarop door de accountant Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden, was toegepast.

De NBA diende eind vorig jaar 54 klachten in tegen accountants die niet zouden hebben voldaan aan hun PE-verplichting. Zoveel zaken zullen echter niet de rechtszaal halen, meldt Schreuder: “Kennelijk zijn er accountants die na deze aansporing alsnog aan de slag zijn gegaan met hun PE-portfolio, want inmiddels zijn er 7 klachten ingetrokken. De resterende PE-klachten zullen medio 2024 op zitting worden behandeld.”

Het volledige jaarverslag van de Accountantskamer is hier te vinden.