Accountantskamer bevestigt: tuchtzaak na conflict aandeelhouders horecatak Waterland van de baan

De behandeling van een tuchtklacht tegen de accountant die de cijfers controleerde van de grote horecagroep van private equity-partij Waterland wordt niet voortgezet, bevestigt de Accountantskamer aan Accountancy Vanmorgen.

Vorige maand werd duidelijk dat een accountant van een klein kantoor zich bij de tuchtrechter moest verantwoorden over zijn rol bij een al langer slepend conflict tussen de aandeelhouders van de Restaurant Group Topholding (RGTH), dat met de Restaurant Company Europe-groep (RCE) een grote speler is in de horeca. RCE heeft onder andere restaurantketens Loetje, Happy Italy en Popocatepetl onder haar hoede.

De Rotterdamse horecaondernemer Daniël de Blok richtte de succesvolle pizzaketen Happy Italy op, met zo’n 20 vestigingen door het hele land. In 2021 verkocht hij zijn aandelen aan RGTH, sprak hij af met RGTH-aandeelhouders Waterland en Ludwig & Co (waar onder andere Action-oprichter Boris Deen in participeert). Maar al snel na de overname kreeg de oprichter van pizzaketen Happy Italy het zwaar aan de stok met zijn medeaandeelhouders Waterland en Ludwig & Co. Volgens Daniël de Blok wordt hij bestolen van zijn levenswerk.

Dat leidde tot diverse procedures en eerder dit jaar leek het conflict zich ook uit te breiden naar de Accountantskamer. De accountant die de cijfers van de horecagroep controleerde was volgens De Blok namelijk veel te weinig kritisch geweest, en onder druk van Waterland zo’n beetje hebben getekend bij het kruisje. De tuchtrechter zou de klacht van de Happy Italy-oprichter over de rol van de accountant in juni gaan behandelen.

Accountantskamer kan behandeling klacht voortzetten

Maar het FD berichtte eerder deze week dat het conflict tussen Waterland en Happy Italy-oprichter Daniel de Blok is bijgelegd en dat alle juridische procedures worden gestaakt. Advocaat Roeland de Mol (BarentsKrans) van De Blok bevestigt dat aan Accountancy Vanmorgen. De Accountantskamer heeft in principe de bevoegdheid om tuchtzaken na intrekking van een klacht toch voort te zetten, als dat in het algemeen belang wordt geacht. In dit geval is daar volgens de tuchtrechter kennelijk geen sprake van, want de behandeling van de klacht is geschrapt.