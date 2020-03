Corona | Ondernemers hekelen extra kosten bij steunmaatregel overheid

Ondernemers die een beroep doen op de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) moeten eerst zelf diep in de buidel tasten. Ze betalen vooraf provisie van soms wel duizenden of tienduizenden euro’s, pas daarna staat de overheid garant voor het geld dat ondernemers lenen. Dat blijkt uit navraag door BNR, meldt de radiozender.

Slecht signaal

Voorzitter Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland (ONL) vindt dat een ‘slecht signaal’ en roept bij BNR Nieuwsradio de overheid op om de provisie af te schaffen. ‘Dan past het niet als een ondernemer een paar duizend euro aan de staat moet betalen’, zegt Biesheuvel. ‘Ze kunnen die duizenden euro’s niet gebruiken om hun bedrijf door de crisis te trekken.’ Het is voor ondernemers wel mogelijk om de provisie mee te financieren, maar volgens Biesheuvel is het probleem daarmee niet opgelost. ‘Je steekt bedrijven alleen maar dieper in de schulden. Veel bedrijven zijn onzeker over de toekomst, zeker die in acute liquiditeitsproblemen zitten. Die ondernemers weten niet eens of ze dat geld straks kunnen terugbetalen.’

BMKB

Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.

Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien wordt de regeling ten opzichte van de eerdere aankondiging op 12 maart nog verder verruimd en ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot twee jaar.

Lees alles over Corona & accountancy op de themapagina corona van Accountancy Vanmorgen.

Bron: BNR