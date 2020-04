MKB-accountant in tijden van corona

Het is een bizarre tijd. In een aantal weken tijd is het economisch landschap veranderd van een aankomende lentezon naar een winters vriespunt. Gedwongen sluitingen in diverse branches, noodmaatregelen vanuit de overheid, hulplijnen. Het dagelijks nieuws wordt geregeerd door het virus. Het lijkt soms alsof er nog maar één onderwerp is waar het over zou moeten gaan. Onder druk van de dagelijkse sterftebulletins van het RIVM is kritiek op het kabinetsbeleid even taboe. Ondertussen groeit de onrust binnen het MKB, de motor van de Nederlandse economie. De eerste faillissementen als gevolg van de diverse maatregelen zijn al te lezen. Waar eindigt dit? Is uiteindelijk het offer dat de samenleving inclusief de MKB-ondernemer betaalt om mensenlevens te redden niet te groot aan het worden?

Je hoeft geen econoom te zijn om aan te voelen dat bij langdurig blijvende afgekondigde maatregelen dit desastreuze gevolgen zal hebben voor iedereen. Toch verbazen mij ook een aantal zaken. Hoe kan het toch dat veel ondernemers acuut in de problemen komen, indien zij één maand omzet moeten missen. Is er zo weinig vet op de botten dat er bij een beetje tegenwind meteen paniek is? Hoe sterk is eigenlijk dat MKB, dat voor meer als tweederde uit ZZP-ers bestaat, als motor van de Nederlandse economie?

Is er dan geen financiële buffer opgebouwd? Wat zegt dat over de accountant die de ondernemer steeds begeleid heeft, ook in goede tijden? Was vermogensplanning geen terugkerend onderwerp tijdens de bespreking?

Ondersteuning

Ondertussen kloppen ondernemers massaal aan bij overheid, banken en Belastingdienst. De meeste maatregelen zijn druppels op een gloeiende plaat en zullen op termijn ontoereikend zijn om te overleven. Opgeschorte aflossingen, verhoogde limieten en uitstel van belastinginning klinken leuk, maar zorgen niet voor afstel van betalingen. Mocht de ondernemer straks nog een kans krijgen om binnen redelijke marges zijn bedrijf te runnen dan is het maar de vraag in hoeverre deze uitgestelde bedragen opgehoest kunnen worden. Cash is king.

En de MKB-accountant? Die helpt en ondersteunt de ondernemer daar waar mogelijk in deze tijden. Echter, ook daar zijn grenzen aan verbonden. Gaat de ondernemer eigenlijk wel deze extra werkzaamheden betalen? Of misschien beter; kan en wil hij nog wel bestaande en extra werkzaamheden tijdig betalen?

In die zin loopt men als kantooreigenaar ook nu een extra risico. Liquiditeit is namelijk de basis om ook aan de eigen lopende verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Hoe goed kent u uw klant? Redt uw klant het op termijn wel? Hoe ver gaat u of wilt u gaan om kredietfaciliteiten te geven?

Als de overheidsmaatregelen niet snel versoepeld worden zullen we ernstige problemen gaan ondervinden in de financiële keten met vele faillissementen, werkloosheid en armoede tot gevolg. Dan heb ik de inflatie nog niet meegerekend als gevolg van alle macro-economische impulsen die worden doorgevoerd.

In de huidige tijd, waar de angst meester maakt van de burger, is het tijd om verder te kijken dan naar het aantal opnames en sterftegevallen die wij dagelijks krijgen voorgeschoteld door de mainstream media.

Dan is het dus raadzaam om stil te staan bij beslissingen die genomen worden op terreinen die ons raken als accountant. Keuzes van bijvoorbeeld de beroepsorganisatie. Ook de psyche van de accountant en de invloed daarvan op zijn werk en privé is een niet te onderschatten element.

Marco Moling AA/RA is voorzitter van de Novaa en eigenaar van Accountax Accountants & Bedrijfsadviseurs.