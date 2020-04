FIOD houdt mondkapjesfraudeurs aan

De FIOD heeft maandag een 51-jarige man uit Oldenzaal en een 61-jarige man uit Amersfoort aangehouden. Ze worden verdacht van oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen bij de verkoop van mondkapjes.

Het strafrechtelijk onderzoek, onder leiding van het functioneel parket, richtte zich op de mannen omdat zij zich vermoedelijk hebben voorgedaan als leverancier van de mondkapjes. Ze wisten twee kopers te interesseren, die 11 miljoen mondkapjes bestelden en bijna € 900.000 neertelden als aanbetaling. De bestelling was bestemd voor een buitenlandse overheidsinstelling. Het geld ging naar een rekeningnummer van een bedrijf van een van de verdachten en is in zeer korte tijd opgenomen en overgeboekt naar bankrekeningen in binnen- en buitenland. De mondkapjes zijn nooit geleverd. De FIOD doorzocht een bedrijfspand in Oldenzaal en een woning in Amersfoort. Er is beslag gelegd op bankrekeningen, telefoons, digitale administratie en documenten. ‘De coronacrisis haalt bij heel veel mensen het beste naar boven. Helaas zien sommigen kansen voor fraude. Misbruik maken van de coronacrisis is maatschappelijk onacceptabel. De opsporingsdiensten en het OM geven prioriteit aan de bestrijding van misbruik van deze situatie en treden hiertegen op. Indien mogelijk met een snelle interventie gericht op het stoppen hiervan.’

Bron: FIOD