Nieuw rapport GBNED: Digitaal dossierbeheer en auditfuncties

Onderzoeksbureau GBNED heeft het rapport Digitaal dossierbeheer en auditfuncties voor de accountancy gepubliceerd. Daarin besteedt GBNED enerzijds aandacht aan software voor ondersteuning van werkprogramma’s en digitaal dossierbeheer voor accountants- en administratiekantoren en anderzijds aan software voor data-analyse en overige auditsoftware voor diezelfde kantoren. Het rapport is de opvolger van het rapport Digitaal dossierbeheer en werkprogramma’s.

Het aanbod van software voor ondersteuning van werkprogramma’s en digitaal dossierbeheer is al een paar jaar ongewijzigd met een zevental aanbieders, constateert GBNED. Daarnaast ziet het onderzoeksbureau een bescheiden toename van software voor data-analyse en verdere ondersteuning van de auditfunctie op een kantoor.

Naast de klassieke data-analysetools, met in de regel een nogal steile leercurve, zijn er tools die kant-en-klare data-analyses bevatten. Een uitkomst voor accountants die werkzaam zijn in het MKB en daar regelmatig met dezelfde audits te maken hebben. Dus meer vooraf nadenken over controleverbanden binnen en tussen systemen en niet steeds achteraf met maatwerkanalyses.

Het complete (150 pagina’s tellende) rapport Digitaal dossierbeheer en auditfuncties voor de accountancy is gratis beschikbaar als pdf.

