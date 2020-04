Britse partners Big Four flink gekort

Partners van Britse accountants- en advocatenkantoren zullen dit jaar de broekriem moeten aansnoeren. Ze gaan er 20 tot 25 procent op achteruit.

Zuinig op cash

Kantoren moeten ‘zuinig zijn op cash’ en dat maakt inkomstenreductie noodzakelijk, schrijft dagblad The Times vandaag. De 620 partners van KPMG in het Verenigd Koninkrijk hebben deze week te horen gekregen dat hun beloningspakket dit jaar wel eens 25% lager uit kan vallen dan vorig jaar. Toen verdienden zij gemiddeld 629.000 pond. Een intern memo van maandag meldde dat ‘partners een grotere impact moeten en zullen voelen’ van de huidige crisis. Maar ook andere medewerkers moeten rekening houden met lagere vergoedingen en ‘geen bonussen’.

PWC en BDO

PWC heeft in het Verenigd Koninkrijk aangekondigd dat partners vanaf deze maand 20 procent inleveren. Promoties en bonussen staan tot eind juni voor iedereen in de ijskast. Partners bij BDO zijn akkoord met 25% minder vergoeding dit jaar. Het is niet bekend of Nederlandse partners van de Big Four dit jaar ook gekort worden.