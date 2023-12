PwC beperkt ook in Nederland gebruik business class

Partners van de Britse tak van PwC mogen voortaan alleen nog businessclass reizen als ze ‘s nachts langeafstandsvluchten maken of als daarvoor een bedrijfskritische reden is. Daarmee probeert het big four-kantoor de resultaten te verbeteren en de groene ambities in te vullen. In ons land geldt al een restrictief business-classbeleid, laat PwC weten.

De maatregel voor de toplaag geldt sinds twee maanden, meldt de Financial Times. Voorheen gold het beleid dat business class was toegestaan ​​voor vluchten van vijf uur of meer. De zakenkrant legt een link naar de inzakkende vraag van bedrijven naar advies over digitale transformatie en herstructurering, die honderden banen heeft gekost bij PwC in het VK.

Het nieuwe vluchtbeleid geldt voor partners en directeuren; de downgrade naar ‘premium economy’ (dat dan nog wel) zou de ecologische voetafdruk van het vliegen met 50 procent verminderen. Marissa Thomas, managing partner bij PwC UK, verwijst naar de netto-nuldoelstelling van 2030: ‘Vluchten zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van onze CO2-uitstoot, dus we zullen onze net-zerodoelstelling alleen halen als onze mensen er echt iets aan doen.’ Ze tipt dat personeel dat vliegt met een langer buitenlands verblijf het aantal bezoeken kan verminderen.

Nederland: alleen langere vluchten

De collega’s van PwC Nederland hebben alleen de mogelijkheid om business class te vliegen bij dagvluchten vanaf 8 uur en nachtvluchten vanaf 4 uur, zo laat het bedrijf desgevraagd weten. ‘Het beperken van businessclassvluchten is één van de maatregelen die we hanteren om ons net-zerocommitment in 2030 te realiseren’, klinkt het net als bij de Britse tak. ‘We bieden onze collega’s bijvoorbeeld inzicht in de impact van mobiliteitskeuzes middels een dashboard, collega’s mogen eerste klas reizen met de trein en we hebben een biokerosine (SAF)-commitment voor alle kilometers die collega’s vliegen.’