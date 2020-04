Corona | Welke tekorten en overschotten zijn er op de arbeidsmarkt door de coronacrisis?

Het UWV heeft de tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt als gevolg van de coronacrisis op een rij gezet. Lees hier wat de situatie per sector is.



In de ene sector valt het werk stil, maar in andere sectoren is juist veel vraag naar personeel. Dat laatste is bijvoorbeeld te zien in de zorg, de land- en tuinbouw en de logistiek. In de horeca, evenementenbranche, bij kappers en wellnesscentra ligt het werk juist helemaal stil. In andere sectoren hebben ondernemers het erg lastig om open te blijven of door te werken: bijvoorbeeld kledingwinkels, bouwbedrijven, vakantieparken, de reisbranche en delen van de industrie. Dat kan komen door vraaguitval, de regels rond sociaal contact en afstand of omdat de toelevering van materialen uit het buitenland hapert. Maar binnen een sector kan de situatie van bedrijf tot bedrijf verschillen.

Volledige publicatie: Inventarisatie van acute personeelstekorten en -overschotten (pdf)