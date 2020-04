Corona │Videocollege: Toekomst accountantsberoep; Veerkracht, samenwerken, data en technologie

Op enig moment worden de rapporten van CTA en MCA en kabinetsreactie op de rapporten weer van de plank gehaald en wordt er weer een serieuze maatschappelijke en politiek discussie gevoerd over het accountantsberoep. In bijgaande videocollege presenteert Eric Mantelaers zijn persoonlijke scenario-analyse voor de accountant van de toekomst.

Januari was de maand van de rapporten over accountants en dan met name in de auditpraktijk. MCA– en CTA-rapporten nemen accountants stevig de maat.

Maar ook hoe kijken we naar de rol van de accountant straks in het post-coronatijdperk? Mantelaers neemt hij de 7 thema’s uit de oorzaken-analyse van de NBA die een rol spelen bij controlekwaliteit, als uitgangspunt. Vervolgens betrekt hij hierbij de 12 clusters uit de scenario-analyse van de Rabobank van 3 april 2020. Tenslotte neemt hij in ogenschouw de 22 aanbevelingen uit het CTA-rapport van 30 januari 2020. Via een koppeling van deze 12 clusters en de 22 aanbevelingen uit het CTA-rapport, onderkent hij een aantal verwantschappen, die hij combineert tot uiteindelijk een viertal dimensies:

veerkracht, delen en samenwerken, aandacht voor de mens en niet te vergeten, en data en technologie.

Eric Mantelaers RA is partner bij RSM Nederland Accountants N.V. Hij is tevens lid van het Lectoraat Hogeschool Zuyd en docent aan de Universiteit van Maastricht.