Video: Coronavirus (Covid-19) en accountants: hoofd koel houden en zelf blijven nadenken

Dat het coronavirus een economische impact gat hebben staat inmiddels buiten kijf. Maar de impact is niet overal gelijk. Per kantoor, per onderneming, per branche zijn er verschillen. Hoe breng je als accountant deze verschillen voor kantoor en cliënt in beeld. In bijgaande video neemt Eric Mantelaers RA je mee.

Belangrijk is om eventuele gevolgen systematisch in beeld te brengen. Dat begint met een aantal hele ondubbelzinnige vragen:

Wat is de impact op je omzet? Wat betekent het voor je leveringsketen? Wat betekent het voor je afnemers? Wat zijn de gevolgen voor je werknemers? Welk plan heb je wanneer je onverhoopt zelf ziek wordt.

Eric Mantelaers zet de achtereenvolgende stappen helder op een rij.