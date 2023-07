Voorstel indexering drempelbedragen verplichte wettelijke jaarrekeningcontrole in de maak

De Europese Commissie heeft toegezegd dat zij gaat werken aan een voorstel voor indexering van de drempelwaarden voor verplichte wettelijke jaarrekeningcontrole. Dat schrijft minister Kaag van Financiën in een Kamerbrief waarin ze de zesde voortgangsrapportage van de Kwartiermakers toekomst accountancysector aanbiedt. De zesde voortgangsrapportage is tevens de laatste. Er volgt nog de slotrapportage, waarbij de kwartiermakers onder andere in zullen gaan op de structuurmodellen. Minister Kaag geeft in de Kamerbrief een overzicht van onderwerpen uit de zesde voortgangsrapportage, waar van belang voorzien van haar reflectie.

Verhoging wettelijke drempelbedragen/omvangscriteria

De kwartiermakers steunen de oproep van de NBA om de drempelbedragen voor verplichte wettelijke jaarrekeningcontrole te verhogen. De kwartiermakers stellen dat een verhoging van de drempelbedragen de hoeveelheid wettelijke controles kan verminderen en dat de administratieve lasten voor met name het MKB kan afnemen.

In reactie daarop schrijft de minister: ‘De drempelbedragen (ook wel omvangscriteria) zijn vastgelegd in de EU-accountingrichtlijn, waarvoor de minister voor Rechtsbescherming primair verantwoordelijk is. De richtlijn bevat al een mogelijkheid om de drempelwaarden te corrigeren voor inflatie. Mijn ambtgenoot en ik hebben de Europese Commissie gevraagd hier spoedig naar te kijken. De Commissie heeft toegezegd dat zij gaat werken aan een voorstel voor indexering van de drempelwaarden. Daarnaast verzoeken de kwartiermakers om de drempelwaarden in algemene zin te verhogen. Dat kan alleen bij de herziening van de jaarrekeningrichtlijn. Als de Commissie een voorstel voor herziening van de jaarrekeningrichtlijn publiceert zal ik samen met de minister voor Rechtsbescherming de wenselijkheid van het verhogen van de drempelwaarden bezien.

Ten aanzien van de administratieve lasten van het MKB is het verder interessant te verwijzen naar de werkbezoeken die de kwartiermakers de afgelopen periode aan verschillende MKB-kantoren hebben afgelegd. De kwartiermakers schrijven dat deze kantoren geen concrete voorbeelden hebben genoemd ten aanzien van toegenomen regeldruk als gevolg van de Wet toekomst accountancy. Wel ervaren deze kantoren regeldruk die samenhangt met andere activiteiten van accountants, die niet samenhangen met de wettelijke controle.’

De voortgangsrapportage en kamerbrief zijn hier te vinden.