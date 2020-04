Rijksbouwmeester: ‘Nederland geleid door bijziende accountants’

Rijksbouwmeester Floris van Alkemade lijkt een vrij eendimensionale kijk op accountants te hebben. Dat blijkt uit zijn essay De toekomst van Nederland.



Cruciale keuzes

De Rijksbouwmeester bevordert en bewaakt onder meer de stedenbouwkundige inpassing en de architectonische kwaliteit van rijksgebouwen. Floris van Alkemade bekleedt de functie sinds 2015. Hij geldt als criticus van het neoliberale denken. In zijn jongste essay, De toekomst van Nederland, stelt hij dat we voor cruciale keuzes ten aanzien van onze toekomst staan. Klimaatverandering, de stijgende zeespiegel, de ongekend hevige bosbranden in Australië, Siberië en de Amazone, lange en intense periodes van droogte op alle continenten, orkanen, overstromingen, het uitsterven van miljoenen diersoorten: ze maken duidelijk dat we zo niet langer kunnen doorgaan, aldus Van Alkemade.

Bijziende accountants

Hoewel de signalen dat het anders moet volgens Van Alkemade steeds krachtiger worden, met als recentste wake-up call COVID-19, lijken Haagse beleidsmakers en politici nog altijd maar één weg vooruit te zien. Van Alkemade: ‘Alsof het land is overgedragen aan bijziende accountants, die vanuit een rechtlijnig nuttigheidsdenken een totaal vertekend beeld van efficiëntie en kostenbeheersing opbouwen. Alles wordt onderworpen aan getalsmatig onderbouwde argumentaties die, ook al zijn ze op drijfzand gebouwd, in al hun abstractie al snel een schijn van exactheid bieden.’

Bril of Accountantskamer

Van Alkemade maakt in zijn essay niet duidelijk of het probleem volgens hem vooral zit in de bijziendheid – een bril doet dan wonderen – of in de accountants. In dat laatste geval lijkt het zinvol dat iemand uit deze beroepsgroep de rijksbouwmeester nog eens uitlegt wat de taak van de accountant is in het maatschappelijk verkeer. Accountants die een ‘totaal vertekend beeld van efficiëntie en kostenbeheersing, gebouwd op getalsmatig drijfzand’ scheppen, kunnen zich verheugen op een uitnodiging van de Accountantskamer. Dit zetelt overigens in de rechtbank Overijssel in Zwolle, een ontwerp van architect Rob Hootsmans.