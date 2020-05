Corona | CFO’s beraden zich op hogere veiligheidseisen

CFO’s van financiële ondernemingen buigen zich over aanvullende veiligheidsmaatregelen om werken in coronatijd mogelijk te maken, blijkt uit onderzoek van PwC. Bijna de helft denkt na de crisis binnen drie maanden hun activiteiten weer op het normale niveau te hebben.

PwC voert een wereldwijd tweewekelijks onderzoek uit onder 871 financiële leiders naar de zakelijke en economische impact van de coronacrisis. Uit de laatste resultaten blijkt dat 64% van de CFO’s de veiligheidsmaatregelen en -eisen wil gaan wijzigen. Automatisering en andere nieuwe manieren van werken wil 46% versnellen. ‘CFO’s zullen ook op zoek gaan naar alternatieve inkoopmogelijkheden en ze willen nog beter inzicht krijgen in de financiële en operationele gezondheid van hun leveranciers.’ Bijna de helft (49%) vindt dat hun activiteiten binnen drie maanden weer normaal zouden kunnen worden als de coronaviruspandemie vandaag zou stoppen. Wel blijft 70% zeer bezorgd over de mogelijke zakelijke gevolgen van de crisis.

Werken op afstand in top 3

Om werken in de anderhalvemetereconomie mogelijk te maken, beraadt 55% zich op het herinrichten van werklocaties. ‘Werken op afstand is een top 3-keuze voor CFO’s in de financiële dienstverlening. Ook zijn CFO’s bezig met het evalueren van tools die het mogelijk maken om contacten te traceren en geo-tracking. Dit zijn kritische maar gecompliceerde acties, gezien de bezorgdheid over de privacy.’ De bezorgdheid over de impact van Covid-19 op de business is iets lager dan een maand geleden, zegt CFO Jolanda Lamse van PwC Nederland. ‘Ook hebben de meeste bedrijven maatregelen genomen om tot kostenbeheersing te komen.’ Investeringen worden veelal uitgesteld of geannuleerd, maar dat geldt in veel mindere mate voor investeringen met betrekking tot digitale transformatie. Die worden door maar 18% van de CFO’s doorgeschoven of afgeblazen. ‘Verder plannen CFO’s verschillende acties rond werklocaties, toeleveringsketens en investeringen die hun bedrijf zullen positioneren om te slagen in de wereld van na de crisis, en om sterker en beter voorbereid te zijn op eventuele toekomstige crises.’

Bureaus kruislings opgesteld

Bij PwC Nederland, waar een medewerker is overleden aan de gevolgen van het coronavirus, wordt inmiddels gewerkt aan het aanpassen van het hoofdkantoor, aldus Lamse. ‘PwC is altijd al vooruitstrevend geweest in digitaal werken en onze grotendeels digitale infrastructuur komt nu goed van pas. Het hoofdkantoor van PwC in Amsterdam ondergaat ondertussen een metamorfose om straks de medewerkers weer te kunnen herbergen, met inachtneming van de anderhalvemetercultuur. Er worden eenrichtings looppaden gecreëerd, in de liften staan schoenafdrukken waar mensen mogen staan, de bureaus worden kruislings opgesteld. Maar tegelijkertijd is duidelijk dat we maar met maximaal de helft van de medewerkers die vroeger op locatie werkten, aanwezig kunnen zijn. Dat is voorlopig de nieuwe realiteit. We zijn nu aan het kijken wie er als eerste naar kantoor mogen komen. Zijn dat de mensen die thuis minder goed kunnen werken, of de mensen die gebruik moet maken van bijvoorbeeld grote printers? We werken aan een concreet plan.’

Thuiswerken blijkt goed mogelijk, aldus Lamse. ‘Bij PwC Nederland hebben we dat in no time geadopteerd en geaccepteerd. Het heeft, zover ik nu zie, geen negatieve invloed op resultaten en prestaties.’ Werken op afstand zal ook na de crisis blijven: ‘We zullen in het post-coronatijdperk ook als we moeten reizen bewuster afwegen wat de noodzaak ervan is. Duidelijk is gebleken dat videovergaderen prima gaat.’

Communiceren

Lamse is voorzitter van het Crisis Management Team van PwC Nederland, dat elke ochtend vergadert. ‘We spreken elke ochtend om half negen over de bedrijfsvoering en sluiten de dag om vijf uur ’s middags af. Tenzij er in Den Haag een persconferentie is, dan wordt het in de avond.’ De financiële afdeling is druk met rekenen en plannen en deelt de stand van zaken met de rest van het bedrijf, aldus Lamse. ‘Helder communiceren als finance is nu belangrijk. Onze raad van bestuur heeft een webcast voor alle 5.500 medewerkers van PwC Nederland georganiseerd , om iedereen op de hoogte te houden hoe het met de organisatie gaat. Eerst waren er wel interne zorgen om banen. Maar ons doel is zoveel mogelijk mensen aan boord te houden.’ Hoewel de verzuimcijfers landelijk in het eerste kwartaal zijn gestegen, ziet PwC overigens een daling sinds de corona-uitbraak.

Bron: CFO.nl/PwC