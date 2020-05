Ziekteverzuim hoogste sinds 2003

De ziekteverzuimcijfers zijn in het eerste kwartaal van dit jaar flink opgelopen, meldt het CBS. Het verzuim onder werknemers is gestegen tot 5,2%, het hoogste verzuim sinds het eerste kwartaal van 2003. Ook in de zakelijke dienstverlening piekt het aantal verzuimdagen.

Vorig jaar bedroeg het ziekteverzuim in de eerste drie maanden nog 4,7%. Het CBS heeft de cijfers versneld gepubliceerd vanwege de coronacrisis. Daardoor zijn nog niet voor alle bedrijfstakken voldoende gegevens beschikbaar; dat gebeurt pas volgende maand. De invloed van Covid-19 is niet uit de cijfers af te leiden; het eerste ziektegeval deed zich voor op 27 februari.

Zakelijke dienstverlening

In de categorie specialistische zakelijke dienstverlening, waar de accountancy toe behoort, is het verzuim ook sterk toegenomen: in het eerste kwartaal groeide het aantal ziektedagen per 100 beschikbare werkdagen naar 3,6%. Een dergelijk verzuimpercentage is sinds 2002 niet meer voorgekomen: dat lag toen op 4,0%. In de jaren daarna daalde het verzuim gestaag naar 2,5% in 2014. Sindsdien is spake van een lichte toename. Vorig jaar bedroeg het ziekteverzuim in het eerste kwartaal nog 3,1%.

Zorg aan kop

De zorg en de industrie kampten met de hoogste verzuimcijfers: in beide bedrijfstakken bedroegen die 6,7%. Voor de gezondheidszorg betekent dat een iets hoger verzuim door ziekte dan in dezelfde periode vorig jaar (6,1%). Sinds het tweede kwartaal van 2017 is de gezondheidszorg de bedrijfstak met het hoogste ziekteverzuim. In de industrie is het ziekteverzuim sterker gestegen: van 5,8% in het eerste kwartaal van 2019 naar 6,7% in de eerste drie maanden van 2020. Ook het openbaar bestuur noteert met 6,2% een bovengemiddeld ziekteverzuim. Dat is iets hoger dan vorig jaar (6,1%).