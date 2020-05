Zonder CRM je bedrijf laten groeien? Dat gaat niet.

CRM, oftewel Customer Relationship Management, is als het ware een bedrijfsstrategie die de relatie met de klant centraal stelt in de bedrijfsvoering. Door in te spelen op de wensen en behoefte van je klant, verbeter je je concurrentiepositie en ben je in staat om klantgerichter te ondernemen. Met een CRM-systeem krijg je een volledig klantbeeld door alle contactmomenten met je klant vast te leggen. Uiteraard kunnen contactmomenten een telefoongesprek, een e-mail of een fysieke afspraak zijn, maar vergeet ook niet een order in je webwinkel, een brochuredownload, het invullen van een klachtenformulier of een offerteaanvraag.

Alles moet op één centrale plek worden vastgelegd. Het kan namelijk zijn dat jij heel goed contact hebt gehad met een klant en van mening bent dat jullie een goede relatie hebben. Echter, als je klant op een andere afdeling zes keer is doorverbonden en nog steeds geen antwoord heeft op zijn vraag, heeft de klant waarschijnlijk een hele andere ervaring over jullie klantrelatie. Vandaar dat het belangrijk is dat je in één oogopslag kunt zien hoe het contact in het verleden met je klant is verlopen.