Nieuwe CRM-module geïntegreerd in iMUIS Online boekhouden

In samenwerking met VitoSoft lanceert MUIS Software een nieuwe CRM-module. De module CRM powered by VitoSoft is de basis voor klantcommunicatie binnen een organisatie. Het dashboard zorgt voor een helder overzicht van klanten en prospects, waardoor taken, klanthistorie en bijvoorbeeld de status van een offerte altijd inzichtelijk is.

De CRM-module is ook volledig geïntegreerd met een iMUIS Online administrati. Hierdoor is informatie over bijvoorbeeld openstaande posten en offertes meteen zichtbaar. Met iMUIS Online CRM powered by VitoSoft kan er binnen een organisatie gestuurd worden op klanttevredenheid en is het grip houden op de salesfunnel eenvoudig.

Benieuwd naar de mogelijkheden van deze module? Kijk hier voor meer informatie.