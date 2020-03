Aangiftesoftware Wolters Kluwer werkt niet

Het vernieuwde aangifteprogramma Avanzer Aangifte van Wolters Kluwer blijkt niet te werken. Veel accountants en belastingadviseurs kunnen daardoor momenteel de aangifte van de inkomsten- en vennootschapsbelasting 2019 voor hun klanten niet voor 1 april naar de Belastingdienst versturen. Daarnaast zouden ook andere functionaliteiten als de module voor de uitgebreide rapportage niet optimaal werken.

Wolters Kluwer zegt de situatie ‘enorm te betreuren’ en stelt dat er sprake is van een ‘aantal onvoorziene technische uitdagingen in het ontwikkelproces’. Het bedrijf kan nog niet aangeven wanneer de problemen zijn verholpen, maar geeft aan dat daar hard aan wordt gewerkt. Peter Goossens van Register Belastingadviseurs geeft in het FD aan in te schatten dat het pakket van Wolters Kluwer ongeveer 10% van de aangiftemarkt bestrijkt. Volgens de Belastingdienst werden er vorig jaar alleen voor de inkomstenbelasting 313.800 aangiften gedaan met het programma.

Klachten

Schouten Accountants meldt op de eigen site:

‘Onze softwareleverancier Kluwer heeft grote problemen met het in orde maken van de software voor de belastingaangifte Inkomsten- en Vennootschapsbelasting 2019. Daardoor loopt het indienen van de aangiften 2019 vertraging op. Normaliter geschiedt de uitlevering van de software medio februari. Kluwer heeft problemen met de software en tot op heden kunnen er voor het jaar 2019 geen rapporten voor de klant worden gemaakt en ook nog geen aangiften ingediend worden bij de Belastingdienst.

Bericht van Kluwer van 23 maart:

Op dit moment focussen wij volledig op de levering van de uitgebreide fiscale rapportage en het elektronisch berichtenverkeer (EBV), waarmee aangiftes ingediend kunnen worden. Wij werken keihard aan het EBV en streven naar levering later deze week. Wij verwachten dat de fiscale rapportage pas volgende week geleverd kan worden.’

Ook op social media zijn klagers te vinden over het feit dat het programma niet werkt:

Heeft er toevallig iemand papieren aangiftebiljetten over want ik “werk” met #avanzer van @WoltersKluwerNL — Wim Huijberts (@huib1952) March 27, 2020