Psychologen tegen thuiswerkers: ga vaker zitten en staan

Onderzoekers van de Radboud Universiteit hebben de ‘psychologie van het zitten’ in kaart gebracht. Hiermee verklaren ze onder meer waarom het in de middag onrustiger is op de werkplek dan in de ochtend.

Zitten is het nieuwe roken

Te veel en lang zitten leidt tot gezondheidsproblemen, zowel op mentaal vlak (onder andere stress en depressie) als op het fysieke (onder andere hart- en vaatziekten, diabetes, maar ook kanker) . ‘Zitten is inderdaad slecht voor je, maar verder weten we nog maar weinig over de psychologische kant’, zegt psycholoog Pam ten Broeke van het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit. ‘Veel mensen snappen niet direct wat er psychologisch is aan zitten. Maar elke keer dat je opstaat of gaat zitten is daar een bepaalde reden voor, bewust of onbewust. En die redenen willen wij weten.’

’s Middags zit je beter

Uit het onderzoek kwamen enkele interessante eerste inzichten. Patronen van zitgedrag veranderen naarmate de werkdag vordert. In de middag wisselen mensen sneller van houding, terwijl lange periodes van zitten vaker voorkomen in de ochtend. De psychologen denken dat mensen zich in de loop van de werkdag moeilijker kunnen concentreren en daardoor sneller opstaan om iets te pakken of een korte pauze te nemen. Vaker opstaan is ‘gezond gedrag’, omdat het lichaam in beweging komt, en de onrust die hierdoor op de werkplek ontstaat kunnen werkgevers dus maar beter voor lief nemen. Zitten en opstaan dragen immers, net als andere vormen van beweging, bij aan minder ziekteverzuim. Extra bijzonder is dat mensen in de loop van de dag vaak ongezonder gedrag vertonen: de animo voor sport neemt af terwijl de animo voor snacks toeneemt.

Zitgedrag

De onderzoekers bestudeerden het zitgedrag van meer dan 150 mensen met een kantoorbaan. De deelnemers werden uitgerust met activiteitmeters en gemiddeld vier werkdagen gevolgd. ‘We keken heel precies naar hoe snel mensen wisselden tussen zitten en staan. Mensen doen dat zo’n 100 keer per dag. Eerder onderzoek keek alleen naar het totaal aantal uren zitten en staan per dag, en deed eigenlijk maar weinig met al die wisselingen. Wij wilden deze wisselingen van houding juist allemaal apart te bekijken.’ In totaal onderzochten de onderzoekers zo’n dertigduizend transities tussen zitten en staan. ‘Op deze manier kunnen we namelijk beter verbanden leggen met andere psychologische processen die over de dag dynamisch zijn, zoals vermoeidheid of de fysieke (kantoor)omgeving waarin je je bevindt.’

Wilt u zitten? Ik kan staan

Deze nieuwe manier van naar zitten kijken biedt op de langere termijn aanknopingspunten voor interventies om gezonder zitgedrag te stimuleren. Zulke interventies moeten waarschijnlijk de focus verleggen naar het stimuleren van dynamischer wisselen tussen zitten en opstaan tijdens de werkdag en inspelen op het automatische en onbewuste karakter van zitgedrag. ‘Dat kan bijvoorbeeld door het creëren van nieuwe “opstagewoontes” tijdens het werk, of door de kantooromgeving zo in te richten dat iemand sneller geneigd is het zitten te onderbreken.’ Voor deze interventies ontworpen kunnen worden moet er wel eerst meer onderzoek gedaan worden naar de psychologie van het zitten.