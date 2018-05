AVG: Accountant en belastingadviseur zijn in Duitsland verwerkingsverantwoordelijke | Datenschutzkonferenz

Zo blijkt uit een mededeling van de Duitse AVG-toezichthouders, verenigd in de ‘Datenschutzkonferenz’ (DSK). In een notitie over verwerkers (‘Auftragsverarbeitung’) wordt meegedeeld dat de ondernemingen die technische werkzaamheden inzake salarisverwerking uitvoeren en partijen waarbij outsourcing van persoonsgegevens in het kader van cloudcomputing plaats vindt, zonder dat er een ‘inhaltlichter Datenzugriff’ van de cloudaanbieder nodig is, beiden verwerker zijn. Daarentegen zijn geheimhouders zoals belastingadviseurs, advocaten, onafhankelijke bedrijfsartsen en accountants altijd verwerkingverantwoordelijke.

Hoe het komt dat er in Nederland daar zo’n verwarring over is, blijft vaag.

Ellen Timmer

Bron: DSK_KPNr_13_Auftragsverarbeitung