Minister ontevreden over werk accountant bij Forum voor Democratie, dreigt met boete

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is kritisch over het accountantswerk bij een aantal politieke partijen en dreigt daarom Forum voor Democratie en 50PLUS bestuurlijke boetes op te leggen. De accountants van beide partijen moeten van Ollongren herstelwerkzaamheden uitvoeren. De minister kondigt daarnaast aan met de NBA in overleg te gaan over het opstellen van een controleprotocol voor politieke partijen.

Ollongren heeft een Kamerbrief gestuurd over de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp), die jaarlijks advies uitbrengt over de verantwoordingsdocumenten van alle politieke partijen. Het overgrote deel van de jaarstukken van de politieke partijen is opgesteld conform de eisen van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp), blijkt uit de brief. Over Forum voor Democratie, 50PLUS en GroenLinks is de minister echter kritisch, vooral op de partij van Baudet.

GroenLinks

Ten aanzien van de accountant van GroenLinks constateert de Ctfpp dat onduidelijk is of de controleverklaring alleen betrekking heeft op de verantwoordingsdocumenten van de partij zelf, of ook op die van de neveninstellingen. ‘Ik heb met GroenLinks afgesproken dat vanaf verantwoordingsjaar 2019 expliciet uit de verantwoordingsinformatie en controleverklaring zal blijken dat deze ook betrekking heeft op de neveninstellingen’, meldt Ollongren.

Forum voor Democratie en 50PLUS

Ten aanzien van de accountant van Forum voor Democratie (Van Noort Gassler & Co) stelt de Ctfpp vast dat al twee jaar achtereen (2017 en 2018) niet gesteund kan worden op de jaarverantwoording van Forum voor Democratie en zijn neveninstellingen, constateert minister Ollongren. Over verantwoordingsjaar 2017 blijkt uit de uitkomsten van de review van de ADR dat evenmin kan worden gesteund op de controlewerkzaamheden door de accountant. De Ctfpp adviseert de ADR te verzoeken om voor verantwoordingsjaar 2018 opnieuw een review te laten uitvoeren bij de accountant van Forum voor Democratie. Ook wijst de Ctfpp op de mogelijkheid om bij herhaling van een omissie een bestuurlijke boete op te leggen aan een politieke partij.

‘Overeenkomstig dit advies van de Ctfpp heb ik over 2018 opnieuw een review bij de accountant van Forum voor Democratie laten verrichten’, meldt Ollongren. ‘Tevens heeft de ADR over 2018 reviews uitgevoerd bij de accountants van het CDA en 50PLUS en mij over haar bevindingen geïnformeerd. Als gevolg van de bevindingen van de ADR moeten de accountants van 50PLUS en Forum voor Democratie herstelwerkzaamheden uitvoeren. Deze partijen is daarom verzocht om hun accountants te verzoeken de benodigde herstelwerkzaamheden uit te laten voeren. Indien dit tot onvoldoende resultaat leidt, zullen volgende stappen in overweging moeten worden genomen. De hoogte van de boete die de minister kan opleggen hangt af van de daadwerkelijke overtreding, maar bedraagt maximaal 25.000 euro.

Van Noort Gassler & Co en de affaire Otten

Accountantskantoor Van Noort Gassler & Co, dat verantwoordelijk is voor de controle bij Forum, was vorig jaar al enkele malen in het nieuws toen de partij senator Henk Otten uit de partij zette. Forum beweerde toen dat er sprake was van een vermoeden van fraude met overheidssubsidie en stelde dat de externe accountant had geconstateerd dat er geen deugdelijke administratie was gevoerd in 2018 en dat er geen verantwoording was afgelegd over aanzienlijke contante betalingen van leden en andere supporters van FVD die tijdens bijeenkomsten in het land boeken en FVD-promotieartikelen kochten. Het accountantskantoor zelf ontkende dat later. Van Noort Gassler & Co liet weten dat de jaarrekening is goedgekeurd en dat het totaalbeeld correct is. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken meldde dat het geen aanleiding ziet om te denken dat bij FVD fraude is gepleegd met overheidssubsidies.

Controleprotocol

Minister Ollongren gaat in de Kamerbrief verder nog in op een advier van de Ctfpp om naar aanleiding van de reviews bij partijen in overleg met de NBA een controleprotocol voor politieke partijen op te stellen. De Regeling financiering politieke partijen zou in dit controleprotocol moeten kunnen worden geïncorporeerd. Ollongren neemt dit advies over en zegt hierover in overleg te zullen treden met de NBA bij de eerstvolgende aanpassing van deze regeling. ‘Ik streef ernaar om de aangepaste Regeling financiering politieke partijen tegelijk met het voorstel tot wijziging van de Wfpp in werking te laten treden (beoogde inwerkingtreding is per 1 januari 2021).’

Kamerbrief reactie op advies jaarstukken politieke partijen 2018