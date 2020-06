Vijlbrief schrapt voorgenomen aanpassing box 3-heffing

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën ziet af van het plan van zijn voorganger Snel om de box 3-heffing vanaf 2022 fors aan te passen. Het plan stuit op grote bezwaren, omdat het spaartegoeden ontziet maar een hoog fictief rendement oplegt aan beleggen. ‘Dat wordt juridisch snel kapotgeschoten’, zei Vijlbrief dinsdag in de Tweede Kamer.

Nieuw voorstel

De staatssecretaris kondigt aan deze zomer een simpeler voorstel te zullen doen voor aanpassing van de vermogensrendementsheffing dat kleine spaarders en beleggers “in hoge mate ontziet”. Vijlbrief wil daarbij de individuele heffingsvrije voet die nu nog €31.000 is aanzienlijk verhogen. Een belasting van het reële rendement, zoals de Kamer wil, acht hij voor de fiscus onuitvoerbaar.

Snel stelde in september vorig jaar een hervorming van de box 3-heffing voor waardoor ongeveer 1,35 miljoen mensen geen belasting meer zouden betalen over hun spaargeld in box 3. Nu betalen nog 2,9 miljoen mensen deze belasting. De eerste 440.000 euro zou volgens dat plan voor mensen met alleen spaargeld belastingvrij worden.

Compensatie

Vijlbrief wil tot ongenoegen van regeringspartijen VVD en CDA ook deze zomer pas reageren op het juridisch advies over de toepassing van de vermogensrendementsheffing. Belastingplichtigen die in 2013 en 2014 minder dan 1,2% rendement behaalden over hun vermogen in box 3 moeten gecompenseerd worden, raadde de parlementair advocaat vorig jaar aan in een advies aan de Tweede Kamer.

Bron: FD