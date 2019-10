‘Kabinet moet gedupeerden spaartaks compenseren’

Belastingplichtigen die in 2013 en 2014 minder dan 1,2% rendement behaalden over hun vermogen in box 3 moeten door staatssecretaris Snel van Financiën gecompenseerd worden. Dat zegt de parlementair advocaat in een advies aan de Tweede Kamer, meldt het FD.

Sinds de uitspraak van de Hoge Raad in juni over de vermogensrendementsheffing is de staatssecretaris in gebreke gebleven. Volgens Nicolien van den Biggelaar van De Brauw Blackstone Westbroek, onder wiens verantwoordelijkheid het advies is opgesteld, kan het kabinet niet weglopen van die uitspraak.

Hoge Raad

De Hoge Raad sprak in juni uit het met de Bond voor Belastingbetalers eens te zijn dat het onterecht is dat de Belastingdienst er voor de vermogensrendementsheffing jarenlang van uitging dat mensen jaarlijks gemiddeld 4% rendement halen op hun spaargeld en beleggingen, terwijl de rente historisch laag staat. Voor de jaren 2013 en 2014 was die 4% niet meer haalbaar zonder dat belastingplichtigen daar (veel) risico voor zouden moeten nemen, oordeelde de Hoge Raad.

Verplichting

Er is volgens de opstellers van het advies aan de Kamer een ‘verplichting voor de Staat om vast te stellen of het nominaal zonder (veel risico’s) gemiddeld haalbare rendement voor de jaren 2013 en 2014 lager is dan 1,2% en zo ja, om deze schending te herstellen’. Als de staatssecretaris dat zelf niet wil moet de Tweede Kamer hem daartoe aanzetten, vinden de advocaten.

Compensatieregeling

Daarbij wordt in overweging gegeven om, als de Belastingdienst ten onrechte een rendement heeft toegerekend van 4%, de aanslagen uit die jaren aan te passen of te verrekenen met toekomstige aanslagen, of een compensatieregeling in het leven te roepen.

Bron: FD