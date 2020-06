Beleggers Wirecard willen geld van EY

European Investors, de Europese tak van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), eist een schadevergoeding van EY. De accountant van Wirecard zou in mei hebben verzuimd in te grijpen toen topman Markus Braun verklaarde dat de accountant ‘geen problemen zag’ de jaarrekening over 2019 af te tekenen.

Gaatje van 1,9 mrd

In die jaarrekening vond EY echter een gat van €1,9 miljard. De VEB wil nu met EY in gesprek en eist vooralsnog van Wirecard dat die een buitengewone aandeelhoudersvergadering uitschrijft. Een vraag die nog beantwoord moet worden is hoe EY gemist kan hebben dat Wirecard de omzetcijfers opblies. Op de website van European Investors, waarbij de VEB is aangesloten, valt te lezen:

– EY, in its capacity as statutory auditor of Wirecard AG has not assumed the full width of its

responsibilities and, hence has not properly fulfilled its role.

– EY has played a significant role in the whole Wirecard scandal, not only from its inability to

detect the flaws in Wirecard’s escrow account in former years. Moreover EY’s

communication behaviours are harmful to the Wirecard shareholders and to the capital

markets at large. Just when EY should have played a protective and clarifying role, it left the

shareholders out in the cold.

– European Investors – VEB hold EY liable and encourage all investors to sign up for its

Wirecard-action.

Van beurslieveling tot junkbond

Op de Duitse beurs zakte het aandeel Wirecard woensdag verder onder de waarde van €14 waar het een dag eerder op was geëindigd. Precies een week geleden stond de koers van het aandeel Wirecard nog op €103,84. Analisten van Bank of America Merrill Lynch voorzien dat grote klanten de benen nemen bij het in opspraak geraakte bedrijf. De bank verlaagde het koersdoel voor het aandeel naar €1.

‘Totaal falend toezicht’

In Duitsland richt de aandacht zich niet zozeer op de rol van EY maar op die van toezichthouder BaFin en daarmee op het federale ministerie van financiën dat onder leiding staat van Olaf Scholz (SPD). Een woordvoerder van die partij stelde dat de Wirecard-case niet op zichzelf staat maar het zoveelste schandaal in een rij. Het Duitse financiële toezicht zou ‘totaal hebben gefaald’. In Engeland, waar de Financial Times al maanden geleden schreef over vermoedens van fraude bij Wirecard, klinken geluiden dat de Duitse toezichthouder liever de boodschappers van het slechte nieuws dwarsboomde (de journalisten), dan serieus onderzoek te doen bij Wirecard zelf.

Wirecard zwaar in problemen

Inmiddels is het de vraag of Wirecard deze crisis zal overleven. Zo zijn er zorgen over de liquiditeit, het geld in de kas dreigt eind deze maand op te zijn. Volgens Bloomberg wil een groep van ruim tien financiers, waar naar verluidt ook ING en ABN Amro toe behoren, eerst weten of Wirecard op de langere termijn nog levensvatbaar is. Vliegtuigmaatschappij KLM, een van de grote klanten van Wirecard, zei woensdag de situatie bij de betalingsverwerker ‘nauw in de gaten te houden’. Het bedrijf onthoudt zich nog van commentaar op de vraag of het klant blijft bij het Duitse bedrijf dat onder meer de online ticketverkoop afhandelt.

Zoek op Fillipijnen

Ondertussen is de Duitse justitie op zoek naar de tweede man van Wirecard, Jan Marsalek. Tegen de maandag ontslagen chief operations officer (coo) is volgens de Duitse zakenkrant Handelsblatt een arrestatiebevel uitgevaardigd. De Filipijnse autoriteiten sluiten niet uit dat hij op de Filipijnen zit. In het Aziatische land is justitie een onderzoek gestart naar de €1,9 miljard die vorige week bij Wirecard verdween. Braun beweerde aanvankelijk nog dat het spookgeld op rekeningen bij twee banken op de Filipijnen zou staan. Maandag verklaarde het bedrijf dat het geld vermoedelijk niet bestaat. De vrijdag opgestapte Braun werd maandagavond gearresteerd in München. Hij kwam vrij na het betalen van een borgsom van €5 miljoen.