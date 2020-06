Corona | MKB kan dinsdag TVL aanvragen

MKB-ondernemers die direct geraakt zijn door de coronamaatregelen kunnen vanaf dinsdagochtend 9 uur de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) aanvragen. Die biedt een tegemoetkoming van maximaal € 50.000 voor de periode van juni tot en met september.

De bijdrage is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving. Staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft de Tweede Kamer laten weten dat aanvragen vanaf 30 juni kan, nu de Europese Commissie de regeling heeft goedgekeurd. Aanvragen kan via rvo.nl/tvl.

De TVL komt bovenop de NOW-regeling voor loonkosten en is een belastingvrije tegemoetkoming om vaste materiële kosten te kunnen betalen. Voorwaarde is dat een bedrijf van juni tot en met september 2020 minimaal 30% omzetverlies lijdt en dat het aandeel vaste lasten van de omzet minimaal € 4.000 is. Daarvan wordt maximaal 50% gecompenseerd, met een minimum van € 1.000 en een maximum van € 50.000. Aanvragen kan tot en met 30 oktober 2020.

De overheid heeft € 1,4 miljard uitgetrokken voor de TVL. In aanmerking voor de TVL komen de getroffen sectoren uit de eerdere TOGS-regeling. Dat zijn bedrijfstakken die last hadden van gedwongen sluiting (zoals horeca en evenementen), contactberoepen en de reisbranche. Ook kleinere MKB-winkeliers in voedsel en dienstverlening en leveranciers van cafés en restaurants en evenementen vallen onder de regeling.

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven uit het eerste noodpakket lopen ook door. ‘Ook is er de tweede tranche (€ 200 miljoen) van de Corona Overbruggingslening (COL), die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups).’

Lees hier de details van de TVL-regeling.