Corona | Alles over de nieuwe Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) vervangt de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Wat verandert er? De regeling moet deels nog worden ingevuld. Lees hier wat er tot nu toe bekend is over de TVL:

De TVL helpt MKB-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. De tegemoetkoming komt bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW). Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 50.000 voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020.

Voor wie?

Ondernemers die voor de TOGS regeling in aanmerking kwamen kunnen ook gebruik maken van de TVL. Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. De horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, kermissen, sauna’s, wellnesscentra, podia en theaters vallen hier ook onder. Daarmee worden meer dan 800.000 mensen geholpen, meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De regeling geldt 4 maanden, van 1 juni tot 1 oktober 2020.

Waaruit bestaat de Tegemoetkoming Vaste Lasten?

De tegemoetkoming helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) bij het betalen van hun vaste lasten. Het gaat om bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis.

Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Van het omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd. De exacte berekening per sector wordt nog uitgewerkt.

Deze tegemoetkoming is voor 4 maanden, van 1 juni tot 1 oktober 2020. Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De exacte datum wordt nog bekendgemaakt.

De regeling wordt de komende weken verder uitgewerkt. Meer informatie wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt op deze website en op www.rvo.nl.

Wat zijn de voorwaarden voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten?

Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers. Dat is te zien aan de inschrijving in het KVK Handelsregister.

Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.

De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.

Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister.

Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.

Minimaal 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).

Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.

Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.

De regeling wordt de komende weken verder uitgewerkt. Meer informatie wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt op deze website en op www.rvo.nl.

TOGS

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) kan ook nog steeds worden aangevraagd. De TOGS loopt tot en met 15 juni 2020, aanvragen kunnen tot 26 juni 2020 worden ingediend. Wie al gebruik heeft gemaakt van de TOGS kan ook gebruik maken van de TVL. De compensatie van de TVL is 4 maanden, van 1 juni tot 1 oktober 2020, en komt bovenop de bijdrage van de TOGS. De TOGS loopt van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en is tot uiterlijk 26 juni 2020 aan te vragen.

NOW

Naast de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kan ook gebruik worden gemaakt van de TVL. De TVL is een aanvulling op de NOW (loonkosten), maar heeft daar wel invloed op. Een ontvangen Tegemoetkoming Vaste Lasten wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager uitvalt. ‘Met beide regelingen ontvangt u opgeteld meer subsidie’, meldt het ministerie.

Bron: ministerie van Economische Zaken en Klimaat