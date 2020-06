Omzet accon avm plust zonder overnames 2,2%

Accon avm heeft vorig jaar een omzet geboekt van € 90,3 (2018: 88,4) miljoen. De groei komt deze keer niet door overnames, geeft het bedrijf aan: ‘De focus is verlegd van groei door overnames naar autonome groei.’ De toename komt vrijwel geheel uit de adviespraktijk. Wel is het medewerkersbestand met 6% gegroeid.

Het bedrijf noemt 2019 een ‘transitiejaar’, waarin de focus is gelegd op ‘een toonaangevende adviesorganisatie met een stevige basis in de accountancy’. ‘De huidige adviesorganisatie wordt daarbij verder versterkt met full-service dienstverlening, gericht op autonome groei in het middelgrote agro- en MKB-segment.’ Acon avm wil ondernemerschap vergroten en met doel is gekozen voor een regionale marktbenadering. ‘Onze landelijke dienstverlening wordt daarbij aangestuurd vanuit drie regio’s, elk met een eigen managementteam.’ Investeringen zijn er gedaan in onder meer de uitbreiding van het eigen kwaliteitscentrum, opleiding van medewerkers en de ICT-omgeving.

Groter personeelsbestand

Het gemiddeld aantal medewerkers is met 6% toegenomen tot 873 (824). ‘Ondanks een zeer moeilijke arbeidsmarkt is hiermee een basis gelegd voor verdere groei in de toekomst.’ Volgens accon avm is de hoge uitstroom van medewerkers gedaald. Het groeiende personeelsbestand zorgt er wel voor dat de omzet per fte ruim 3% is gedaald. Bestuursvoorzitter Guus Delger is tevreden met het verbeterde brutoresultaat, dat 6% toenam. ‘Als we dit al zo voortvarend kunnen realiseren in een transitiejaar, dan zegt dat veel over de kracht van onze organisatie en de mogelijkheden in de toekomst.’

De afgelopen jaren deed accon avm diverse overnames, onder meer vier vestigingen van Van Noord Accountants (2017), De Groof en Lubberink & Co (beide 2018). Maar de autonome omzet was al jaren achtereen aan het dalen. Het bedrijf boekte op de top in 2009 een omzet van € 115 miljoen.

Accon avm is de nummer 9 van de top 30 accountantskantoren.

Kerncijfers accon avm

2019 2018 verschil Omzet (in € 1.000) 90.293 88.367 2,2% w.v. Accountancy 71.463 69.974 2,1% w.v. Belastingpraktijk 17.570 17.337 1,3% w.v. Juridische praktijk 1.260 1.056 19,3% aantal fte 873 824 5,9% omzet per fte (in € 1.000) 103,4 107,2 -3,5% EBITDA 13.068 12.274 6,5%

