Doorzoeking bij van witwassen verdacht recyclingbedrijf

De FIOD, de politie en het OM hebben vrijdag in het kader van een strafrechtelijk onderzoek met hulp van defensie het terrein van een recyclingbedrijf in Noord-Limburg doorzocht.

Het bedrijf wordt verdacht van witwassen en het overtreden van milieuregels. Bij het onderzoek is ook de gemeente betrokken. ‘Dit onderzoek zal waarschijnlijk enkele dagen in beslag nemen. De bedrijfsvoering van het bedrijf is stilgelegd voor de doorzoeking’, laat het OM weten. Defensie heeft twee zogeheten Advanced Search Teams ingezet. Die kunnen moeilijke zoekopdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld in zeer kleine ruimtes, of ruimtes met weinig of geen licht en ook in onveilige situaties.

Dure auto’s meegenomen

Drie bedrijfsfunctionarissen konden de FIOD en de politie in hun woning verwelkomen. Daarbij werd beslag gelegd op administratie, circa vier ton contant geld en een Porsche en een Maserati.