Flynth stopt met Fonkel

Fonkel, het online initiatief dat in 2017 van start ging, wordt vast onderdeel van de Flynth-organisatie. Het label Fonkel verdwijnt daar mee. Fonkel was een online accountingpropositie voor MKB-ondernemers. Klanten kunnen hun huidige software niet meenemen. Hen wordt gevraagd over te stappen op andere accountingsoftware. Flynth heeft dit inmiddels met alle klanten van Fonkel gecommuniceerd. Voor de klanten betekent het wel een verandering, zo bevestigd Leonieke van der Meer, lid van de Raad van Bestuur van Flynth.

Cliënten overstap software

Fonkel was een propositie gebaseerd op administraties die gevoerd werden in boekhoudsoftware van Yuki. Dit wordt na de overgang naar Flynth niet meer ondersteund. Yuki-administraties worden dan omgezet naar hetzij Twinfield, hetzij Accountview. De administratie van ondernemers die toch in Yuki willen blijven werken worden uitbesteed aan OA MKB. Als reden voor het loslaten van Yuki geeft Leonieke van der Meer aan dat complexere taken zoals project- en voorraadadministraties niet goed in Yuki kunnen worden bijgehouden. Bovendien zijn er nog steeds ondernemers die niet direct en onmiddellijk altijd hun administraties bijhouden, maar nog steeds minder frequent hun mutaties aanleveren.

In totaal gaat het volgens Leonieke van der Meer om enkele honderden klanten. Ruim 80% daarvan stapt over op Twinfield of Accountview.

Overstap niet ongemerkt

Inmiddels zijn er kantoren die hier op inspringen en zich specifiek richten op klanten van Fonkel die toch ook in de toekomst gebruik willen blijven maken van Yukisoftware. Even googlen en je ziet easyzzp.nl en entprnr.nl die zich expliciet richten op (ex)klanten van Fonkel met als voornaamste propositie: blijven werken met Yuki.

Screenshot d.d. 20 juli 2020 website entrprnr.nl

Laboratoriumfunctie

In 2018 meldde Flynth dat Fonkel voor het kantoor ook een laboratoriumfunctie had. ‘Marktbenadering, klantcommunicatie en procesinrichting’ werden toen genoemd als onderdelen en belangrijk voor de toekomst van Flynth. Leonieke van der Meer stelt dan ook dat Fonkel wel als merk stopt, maar niet als concept v