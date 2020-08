Corona: omzet kappers en sportscholen in juli hoger dan vorig jaar

Ondanks de hier en daar opkomende nieuwe maatregelen om mensen te stimuleren het coronavirus niet te verspreiden, kruipen ondernemers langzaam uit het dal. In juli boekten kappers en sportscholen alweer meer omzet dan in juli vorig jaar, meldt Knab. De horeca en vooral de kunstsector kampen nog met verliezen.

De bank keek ook in mei al wat de impact van de coronamaatregelen was op de 167.000 ondernemers die een bankrekening hebben bij Knab. De inkomsten gingen toen met tientallen procenten omlaag vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Accommodaties in de plus

Twee maanden later blijkt de reisbranche voorzichtig op te krabbelen. Tussen maart en mei ging daar de omzet gemiddeld 52% omlaag vergeleken met een jaar eerder en in juni was de min zelfs 54%. In juli, na de versoepelingen, trokken Nederlanders er direct weer op uit en bleef het omzetverlies beperkt tot 21%. Met name hotels, campings en vakantiehuisjes (in eigen land) worden weer beter bezocht. Daar ging tijdens de ‘intelligente’ lockdown de omzet 36% omlaag, maar in uni keerde het tij. Vorige maand liet een plus zien van 11%.

Daling in kunstsector neemt alleen maar toe

De kunstsector laat alleen maar slechtere cijfers zien: de periode maart-mei betekende 15% minder omzet en in juni verslechterde dat tot -36%. Juli kwam uit op een vergelijkbare -31%. ‘De verdere daling in de kunstsector kwam niet geheel uit de lucht vallen, aangezien uitgestelde betalingen geregeld voorkomen binnen de kunstsector. Ondernemers zien daardoor nu pas het werkelijke effect van de lockdown.’

Horeca

Cafés zagen de inkomstendaling in juni afzwakken tot 16% en in juli tot 13%. Tussen februari en mei was de dip gemiddeld 58%. Restaurants noteerden in juni en juli respectievelijk 17% en 11% minder omzet, tegen nog 36% minder in het voorjaar.

Kappers en sportscholen groeien weer

De kappers en de schoonheidssalons konden vanaf 11 mei weer aan de slag en de agenda’s waren zo te zien snel vol: in juni boekten ze 10% meer omzet, in juli 6% meer. De inkomstendaling tijdens de gedwongen sluiting bedroeg 33%. Sportscholen hebben er afgelopen maand abonnementhouders bij gekregen: hun omzet was in juli 9% hoger dan een jaar eerder. Ze waren vanaf half maart gesloten en verloren daardoor de helft van de omzet; in juni was de daling mede dankzij buiten sporten en online lessen 28%.

Winkels gedijen bij crisis

De detailhandel heeft garen gesponnen bij de crisis: ze boekten 28% meer omzet tussen maart en mei en in juni en juli was de plus bij de winkels nog altijd boven de 20%. Online ging de omzet helemaal sterk omhoog: 44% tijdens de lockdown en nog altijd zo’n 25% meer in juni en juli.