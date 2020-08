Unilever blaast vertrek af bij verhuisboete

Als Unilever bij het geplande vertrek naar het Verenigd Koninkrijk moet gaan afrekenen met de Nederlandse fiscus, gaat de verhuizing niet door. Dat meldt het concern in een prospectus ten behoeve van de komende aandeelhoudersvergadering.

Het concern maakte in juni bekend het hoofdkantoor in Londen te gaan vestigen en volledig Brits te worden. Eén juridische identiteit zou meer flexibiliteit geven bij fusies en overnames. Wel is het plan de voedseldivisie in Rotterdam te houden. Op de achtergrond speelde mogelijk ook de uiteindelijk niet doorgevoerde afschaffing van de dividendbelasting.

Initiatiefwet ligt dwars

Intussen lag er een initiatiefwet van GroenLinks die voorziet in een verhuisboete voor multinationals die Nederland verlaten. Die wet ligt nu bij de Raad van State en wordt mogelijk eind deze maand in de Tweede Kamer behandeld. De verhuizing zou in het geval van Unilever zo’n € 11 miljard gaan kosten. Nu blijkt dat Unilever juridisch advies heeft ingewonnen. ‘De raden van bestuur vinden dat doorgaan met de ‘unification’, als dat zou resulteren in een extra belasting van 11 miljard, niet in het belang is van Unilever, aandeelhouders en andere belanghebbenden.’ Rients Abma, directeur van belangenbehartiger voor institutionele beleggers Eumedion, twitterde die passage uit een document in het kader van de in september te houden aandeelhoudersvergadering. Wel vindt het concern dat het wetsvoorstel in strijd is met de Europese regelgeving.