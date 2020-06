Unilever kiest voor ‘nexit’

Na langdurig intern onderzoek heeft Unilever besloten zijn complexe structuur te vereenvoudigen. Het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern wordt volledig Brits. Het bedrijf achter merken als Zwitsal, Dove en Knorr wil zo meer flexibiliteit creëren.

Dividendbelasting

Met de stap van Unilever gebeurt waar het kabinet al bang voor was. Met de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting wilde premier Rutte twee jaar geleden grote multinationals als Shell en Unilever aan Nederland binden. Als je de belasting niet afschaft, loop je het ‘levensgrote risico’ dat bedrijven weggaan en zich elders vestigen waar het fiscale klimaat gunstiger is, zei Rutte toen in het FD. Maar in de Tweede Kamer kreeg hij onvoldoende steun. Een deel van de Kamer vond dit ’cadeau voor multinationals’ ongepast in tijden van bezuinigingen.

Twee juridische entiteiten

Unilever ontstond op 1 januari 1930 uit een fusie van het Nederlandse margarinebedrijf Margarine Unie en de Britse zeepfabrikant Lever Brothers. Er kwamen twee hoofdkantoren: in Londen en in Rotterdam. Het bedrijf kende jarenlang twee directies, waarbij de bestuursvoorzitter van het Nederlandse bedrijf, de functie van vicevoorzitter vervulde bij de Britse onderneming en andersom. Sinds het jaar 2005 hebben beide bedrijven één directie. Twee jaar geleden neigde Unilever ernaar de structuur te veranderen met één hoofdvestiging. Deze zou in Rotterdam moeten staan. Britse aandeelhouders kwamen echter in verzet en het plan ging niet door.

Wiebes teleurgesteld

Nu kiest Unilever, waar Alan Jope sinds 1 januari 2019 de opvolger is van Paul Polman als CEO, dus voor Londen. Eén juridische identiteit geeft meer flexibiliteit bij fusies en overnames. De voedseldivisie van Unilever blijft in Rotterdam gevestigd, benadrukt het bedrijf. Er gaan dus geen banen verloren, maar de macht in het bedrijf verschuift definitief naar het Verenigd Koninkrijk. In een reactie zegt minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes het besluit van Unilever te betreuren. ‘Maar het komt niet als verrassing. Banen en activiteiten blijven in Nederland, dat is positief. Bovendien wil Unilever de voedsel- en drankendivisie hier verder versterken, daar ben ik optimistisch over. Hiermee wordt onze sterke agrifoodsector nog krachtiger.’