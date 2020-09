Aandeelhouders Unilever stemmen massaal voor vertrek

De aandeelhouders van Unilever Nederland hebben in een bijzondere aandeelhoudersvergadering met overgrote meerderheid gestemd voor unificatie van het concern. Daarmee is de eerste stap gezet op weg naar vertrek uit Nederland en vestiging in Londen.

Op de vergadering stemde 99,39% voor het plan. Unilever bestaat al jaren uit twee ondernemingen, met twee hoofdkantoren in Londen en Rotterdam. Daar wil de levensmiddelengigant nu verandering in brengen door volledig Brits te worden. De aandeelhouders van de Nederlandse tak hebben daar dus geen problemen mee. Op 12 oktober spreken de aandeelhouders van de Britse onderneming zich uit. Die dwarsboomden in 2018 nog een tegengestelde beweging: het volledig Nederlands maken van Unilever.

Wel of geen verhuisboete?

Verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk kan Unilever € 11 miljard gaan kosten. Dat is het geval als een wetsvoorstel van GroenLinks wordt aangenomen, waarin is opgenomen dat bedrijven die naar het buitenland vertrekken, dividendbelasting (door tegenstanders ook wel ‘verhuisboete’ genoemd) moeten afrekenen. Unilever heeft al laten weten dat zo’n boete de verhuizing op losse schroeven zet.